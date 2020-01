Mercato : pourquoi Hatem Ben Arfa a choisi le Real Valladolid ?

publié le 28/01/2020 à 15:21

L'aura de Ronaldo a semble-t-il répondu à son désir de défi. Hatem Ben Arfa a fait le choix, surprenant aux yeux de nombreux observateurs, de rejoindre la modeste équipe espagnole du Real Valladolid, actuel 16e de la Liga. L'international français aux 15 sélections, libre depuis son départ du Stade Rennais l'été dernier, a signé un contrat de six mois avec ce club qui n'est autre que la propriété de l'ancienne gloire brésilienne Ronaldo.

Talent brut, le natif de Clamart est un des joueurs les plus talentueux de la génération 1987 aux côtés de Karim Benzema, Samir Nasri ou encore Jérémy Menez. Véritable globe-trotter du football français et anglais, avec des passages de Lyon à Rennes en passant par Newcastle, Hull City, Nice, Paris et Marseille, Hatem Ben Arfa n'avait pas caché son désir de Liga ces derniers mois. Mais malgré plusieurs touches attribuées par les médias, notamment à Séville ou à l'Espanyol Barcelone, et encore d'autres ailleurs qu'en Espagne, le joueur n'avait jamais trouvé de point de chute.

Ce mardi 28 janvier, il a donc fait le choix audacieux de s'engager jusqu'à la fin de la saison avec Valladolid, apparaissant tout sourire avec Ronaldo, le très médiatique président et propriétaire du club qui a fait son retour dans l'élite du football espagnol en 2018.

"J'ai senti que le club était très intéressé"

Après ses deux années au Paris Saint-Germain où il avait été mis à l'écart à partir d'avril 2017, Hatem Ben Arfa a rejoint Rennes pour une saison, inscrivant neuf buts en une quarantaine de matches mais aussi et surtout en remportant la Coupe de France face à son ancien club.

Parti libre de Bretagne, il avait regretté cet été sur les réseaux sociaux de n'avoir trouvé "aucun challenge excitant" pour la suite de sa carrière, malgré sa bonne forme affichée sur les pelouses françaises pendant un an. Le choix du Real Valladolid, qui peut paraître hasardeux, ressemble toutefois parfaitement au joueur puisque le jeu de son équipe devrait être centré autour de lui, comme ce fut le cas lors de son passage à l'OGC Nice (2015-2016) puis au Stade Rennais (2018-2019).

En conférence de presse, l'attaquant français s'est montré impatient d'aborder ce nouveau chapitre de sa carrière, dans un club où il portera le numéro 3 : "Ronaldo m'a convaincu pour que je vienne ici. Ça a été un choix facile à faire, j'ai senti que le club était très intéressé. Et comme je fonctionne à l'instinct, j'ai senti qu'ici c'était un bon endroit. [...] C'est une équipe très solide et très solidaire, je peux apporter un peu de créativité offensive. Je suis resté en forme, je me suis entraîné pratiquement tous les jours, en professionnel, j'ai beaucoup travaillé, je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête".