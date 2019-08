publié le 01/08/2019 à 23:20

Le Stade Rennais débute sa saison samedi 3 août (à 13h30) face au PSG. Mais les Bretons se présentent diminués pour le premier Trophée des Champions de leur histoire, qui se déroule en Chine. Depuis le début du mercato, les départs sont nombreux, à commencer par l'ancien capitaine, Benjamin André, transféré à Lille. Hatem Ben Arfa n'a lui pas souhaité poursuivre l'aventure avec les Rouge et Noir. D'autres piliers comme le latéral Ramy Bensebaini ou le gardien Tomas Koubek sont très convoités.



Pas de quoi rassurer Julien Stéphan, qui s'est confié au micro de RTL : "On aborde ce match dans des conditions particulières. Beaucoup de joueurs nous ont quitté. Notre effectif est incomplet et le recrutement devrait s'accélérer dans les prochains jours, les prochaines semaines".

Pour compenser la perte d'une partie de ses cadres, Jeremy Morel et Flavien Tait sont arrivés. Pas suffisant pour l'entraîneur breton : "On a besoin de se renforcer pour gagner en maturité et en expérience. Il nous faut plus de qualités. J'aimerais avoir mon effectif complet le plus tôt possible mais il faut être patient et ne pas paniquer. Pour le moment, on n'a pas obtenu les joueurs que l'on souhaitait".



Un début de saison qui s'annonce délicat

Du métier, Laurent Koscielny en a. L’international français de 33 ans est annoncé avec insistance en Bretagne depuis le début du mercato, mais la concurrence est rude. Bordeaux suit également le dossier en cas de départ du défenseur d'Arsenal.



Conséquence, "le groupe pour le Trophée des Champions est très jeune. Nous arrivons avec des joueurs inexpérimentés issus de la formation", prévient le coach de 38 ans avant d’ajouter : "Certains vont découvrir le très haut niveau face au PSG. On n'a pas toutes nos armes pour cette rencontre".

Au total, six adolescents de moins de 20 ans, évoluant habituellement dans les catégories de jeunes, ont fait le voyage à Schenzen. Eduardo Camavinga, le plus précoce, n'est âgé que de 16 ans.

On risque de prendre du retard en début de championnat Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais Partager la citation





Au-delà de ce Trophée des Champions, Julien Stéphan est pessimiste pour les premières journées de Ligue 1 au mois d'août. "On risque de prendre du retard en début de championnat. On va essayer de le limiter au maximum. Si cela devait arriver, il ne faudra pas paniquer. Une saison, c'est très long".



Malgré toutes les incertitudes, Julien Stéphan et le Stade Rennais peuvent remporter un deuxième titre face au PSG en 3 mois. Pas mal pour un club qui n'a rien gagné pendant 48 ans.