publié le 27/08/2020 à 06:35

Les histoires d'amour finissent mal, en général, disait la chanson. Et il semble bien que celle entre Lionel Messi et le FC Barcelone, où il est arrivé à l'âge de 13 ans, n'échappe pas à la règle. Le génie du football a demandé par burofax à quitter le Barça, à un an de l'échéance de son contrat, et une dizaine de jours après le 8-2 infligé par le Bayern Munich aux Blaugranas en quart de finale de Ligue des champions.

L'Argentin et ses avocats sont désormais engagés dans un bras de fer juridique, le joueur souhaitant partir libre. Si le départ de Leo Messi n'est pas encore assuré, il pourrait s'avérer prolifique pour le Barça. De là à en déduire que ce serait une bonne nouvelle pour le club à moyen terme, il n'y a qu'un pas, que nous pouvons franchir avec des arguments objectifs.

Balayons tout de suite la question de la qualité de Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, sextuple Ballon d'Or, et encore par moment injouable dans un grand soir. Sauf que l'Argentin est dans un effectif largement en fin de cycle, dont le renouvellement n'a pas été assuré, à cause notamment d'investissements ratés (Dembélé, Coutinho, voire pour le moment Griezmann).

Un salaire colossal devenu un fardeau

Il faut faire le ménage dans les rangs de l'équipe professionnelle, et le départ de Messi permettrait de le faire à deux égards. Premièrement, le salaire du joueur est astronomique. Il coûterait plus de 70 millions d'euros par an au FC Barcelone, selon Forbes. Avec un fair-play financier attentif à la masse salariale du club, le coût de la star argentine plombe les comptes et le développement sportif à long terme de l'étendard de la Catalogne.

Se délester de Lionel Messi ouvrirait la possibilité de recruter des joueurs de gros calibres pour rééquilibrer l'équipe barcelonnaise, en même temps que les comptes du clubs. De plus, et c'est le deuxième point, le statut de Messi dans le jeu est devenu parfois un fardeau.

Indéboulonnable maître du jeu, libre de se balader sur le front de l'attaque, sans aucune contrainte sur le plan du repli défensif, Messi freine le développement de certaines recrues du club, payées très cher. Plusieurs entraîneurs se sont brisés les dents en tentant d'imposer à l'Argentin une nouvelle organisation tactique, ou un partage des responsabilités offensives.

Antoine Griezmann a erré comme une âme en peine toute la saison afin de tenter de ne pas gêner l'Argentin dans le jeu. Coutinho a dû s'exiler afin de tenter de gratter du temps de jeu. Ce n'est pas innocent si Ronald Koeman, nouvel entraîneur du club, a indiqué aux deux joueurs qu'ils auraient leur place au sein de son projet. Les deux attaquants ont coûté 250 millions d'euros et le Batave compte bien exploiter leur talent. Ils pourraient être les deux recrues majeures du club.

Le début d'une reconstruction nécessaire

En plus d'une possible éclosion (enfin) d'Ousmane Dembélé, le départ de Messi pourrait faire de la place en attaque aux joyaux de la formation locale Riqui Puig et Ansu Fati. Au milieu, les clés seraient confiées au délicieux Frenkie de Jong, épaulé par la recrue déjà signée Miralem Pjanic.



Le Barça débuterait donc un ménage nécessaire, car si on ne change pas une équipe qui gagne, on peut remodeler une équipe qui a multiplié les gifles en Ligue des champions, et a perdu le titre national au profit du Real.



Les planètes sont donc alignées pour tourner la page des très glorieux Alba, Suarez, Piqué, Busquets et Rakitic. Des joueurs qu'il faudra remplacer et, là encore, ne plus avoir le salaire de Messi à payer serait un atout en vue de possibles recrutements. Une année de transition se prépare donc en Catalogne, et Messi ne peut sans doute pas s'en contenter.



Il a décidé de ne pas attendre, à 33 ans, à un an de la fin de son contrat et de nouvelles élections à la présidence du club. Leo Messi a opté pour le passage en force. Et l'immense joueur qu'il est pourrait, en cas de départ, offrir un dernier cadeau au FC Barcelone.