Saint-Étienne : Gourvennec, Printant, Lamouchi... Qui pour succéder à Gasset ?

publié le 31/05/2019 à 15:35

"Favori" à la succession de Jean-Louis Gasset selon les propres mots de l'un des deux patrons de Saint-Étienne, Bernard Caïazzo, le vendredi 24 mai, Ghislain Printant sera-t-il l'entraîneur des Verts au coup d'envoi de la saison 2019-2020 ? Sept jours plus tard, les cartes semblent rebattues.



Selon L'Équipe du vendredi 31 mai, l'ancien adjoint de Gasset (58 ans) serait désormais en concurrence avec deux autres coachs plus jeunes et libres de tout engagement : Jocelyn Gourvennec (47 ans) et Sabri Lamouchi (47 ans également). Le premier vient de quitter Guingamp six mois après son retour, sans être parvenu à maintenir l'En Avant en Ligue 1. Le second a été débarqué du Stade Rennais en décembre, 13 mois après son arrivée.

Si le nom de Claude Puel semble écarté, d'autres pistes ne sont pas à exclure. Les dirigeants stéphanois doivent rencontrer Printant avant le début du week-end pour écouter son projet. Ce dernier peut faire valoir le soutien d'une partie des joueurs, à commencer par Yann M'Vila, qui a mis son avenir dans la balance. La décision finale ne devrait pas être prise avant la semaine prochaine.