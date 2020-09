Les infos de 5h - PSG-OM : Di Maria suspendu 4 matches pour son crachat

et Philippe Sanfourche

publié le 24/09/2020 à 05:42

Dix jours plus tard, la sanction est tombée : 4 matches de suspension pour Angel Di Maria, reconnu coupable d'avoir craché en direction d'Alvaro Gonzalez lors du match houleux de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille le 13 septembre dernier. L'Argentin risquait 6 matches, il n'en a pris que 4 car son casier disciplinaire est peu fourni.

L'attitude de son adversaire, Alvaro Gonzalez, jugée provocante dans le contexte tendu de ce "Clasico", a également joué en sa faveur. Le PSG ne devrait pas faire appel de cette décision et disposera donc une dernière fois de son joueur ce dimanche à Reims avant le début de la suspension.

Quant à l'affaire des insultes échangées entre Neymar et Alvaro Gonzalez, l'instruction se poursuit et les éventuelles sanctions seront prononcées lors de la prochaine commission de discipline de la Ligue, au soir du 30 septembre.

