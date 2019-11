publié le 25/11/2019 à 12:32

Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Juventus Turin. Voilà les trois clubs assurés de disputer les 8es de finale de la Ligue des champions en février et mars prochains à deux journées de la fin de la phase de poules. Comme les géants allemand et italien, le PSG vise désormais la 1re place de son groupe (A), qui lui offrira un statut de tête de série lors du tirage au sort du lundi 16 décembre.

Jusque-là, les Parisiens ont réussi un sans-faute en dépit de l'absence systématique de Neymar, suspendu puis blessé, et de Kylian Mbappé lors des deux premières rencontres. Qu'importe. Portés par ses Argentins Angel Di Maria et Mauro Icardi, les hommes de Thomas Tuchel ont parfaitement débuté face au Real Madrid (3-0) avant de se montrer efficaces à Galatasaray (0-1), chirurgicaux à Bruges (5-0) à l'image du triplé de Mbappé, encore réalistes au retour contre le champion de Belgique (1-0).

Le champion de France compte 12 points, le Real 7, Bruges 2, Galatasaray 1. S'il ne perd pas à Madrid, mardi 26 novembre (21h), il sera assuré de terminer en tête. Et même en cas de défaite à Santiago Bernabeu, Paris restera devant le Real en cas de succès contre Galatasaray le mercredi 11 décembre au Parc des Princes. Cette fois-ci, l'effectif parisien est quasiment au grand complet. Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria, Cavani. Tuchel va devoir en enlever au moins un de son 11 de départ, peut-être deux.

Balle de match pour l'OL

Comme l'an passé, Lyon accompagnera-t-il Paris dans le Topo 16 européen ? Les hommes de Rudi Garcia ont une balle de match à Saint-Pétersbourg, mercredi 27 novembre, en début de soirée (18h55). Dans ce groupe G ouvert, Leipzig compte 9 points, l'OL 7, le Zénith 4 et Benfica 3. Un succès des Gones en Russie validera leur billet. Sinon, tout se jouera lors de la dernière journée à domicile contre Leipzig le mardi 10 décembre.

Lille, en revanche, ne joue plus que pour sortir la tête haute en décrochant au moins un succès. Il faudra un exploit à domicile contre l'Ajax Amsterdam mercredi 26 novembre (21h) et à Chelsea le mardi 10 décembre. L'Ajax, Chelsea et Valence sont à égalité avec 7 points dans ce groupe H. Avec 1 point, le Losc doit espérer un miracle pour terminer 3e et être reversé en Europa League.

Mourinho de retour en Ligue des champions

Dans le groupe B, Tottenham et son nouvel entraîneur José Mourinho sont bien placés pour accompagner le Bayern. Dans le C, Manchester City peut composter son ticket face à Donetsk, à la lutte pour la 2e place avec Zagreb. Le D propose un choc entre la Juve et l'Atlético de Madrid, les deux premiers devant le Lokomotiv Moscou et le Bayer Lerverkusen. Autres belles affiches dans les groupes E et F : Liverpool-Naples et Barça-Dortmund.

Ligue des champions : le programme de la 5e journée

Mardi 26 novembre :



Groupe A :

18h55 : Galatasaray - Club Bruges

21h : Real Madrid - PSG



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 12 4 4 0 0 10 0 10

2. Real Madrid 7 4 2 1 1 9 5 4

3. Club Bruges 2 4 0 2 2 2 8 -6

4. Galatasaray 1 4 0 1 3 0 8 -8



Groupe B :

21h : Tottenham - Olympiakos

21h : Étoile Rouge Belgrade - Bayern Munich



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 12 4 4 0 0 15 4 11

2. Tottenham 7 4 2 1 1 13 9 4

3. Étoile Rouge de Belgrade 3 4 1 0 3 3 13 -10

4. Olympiakos 1 4 0 1 3 5 10 -5



Groupe C :

21h : Atalanta Bergame - Dynamo Zagreb

21h : Manchester City - Shaktar Donetsk



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Manchester City 10 4 3 1 0 11 2 9

2. Shakhtar Donetsk 5 4 1 2 1 7 9 -2

3. Dinamo Zagreb 5 4 1 2 1 9 7 2

4. Atalanta Bergame 1 4 0 1 3 3 12 -9



Groupe D :

18h55 : Lokomotiv Moscou - Leverkusen

21h : Juventus Turin - Atlético de Madrid



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus Turin 10 4 3 1 0 9 4 5

2. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 6 4 2

3. Lokomotiv Moscou 3 4 1 0 3 4 7 -3

4. Bayer Leverkusen 3 4 1 0 3 3 7 -4



Mercredi 27 novembre :



Groupe E :

21h : Liverpool - Naples

21h : Genk - Salzbourg



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Liverpool 9 4 3 0 1 10 7 3

2. Naples 8 4 2 2 0 6 3 3

3. RB Salzbourg 4 4 1 1 2 12 10 2

4. Genk 1 4 0 1 3 4 12 -8



Groupe F :

21h : Slavia Prague - Inter Milan

21h : FC Barcelone - Borussia Dortmund



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Barcelone 8 4 2 2 0 4 2 2

2. Dortmund 7 4 2 1 1 5 4 1

3. Inter Milan 4 4 1 1 2 6 6 0

4. Slavia Prague 2 4 0 2 2 2 5 -3



Groupe G :

18h55 : Zénith Saint-Pétersbourg - Lyon

21h : Leipzig - Benfica



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. RB Leipzig 9 4 3 0 1 6 4 2

2. Lyon 7 4 2 1 1 7 4 3

3. Zenit Saint-Pétersbourg 4 4 1 1 2 5 6 -1

4. Benfica 3 4 1 0 3 5 9 -4



Groupe H :

18h55 : Valence - Chelsea

21h : Lille - Ajax Amsterdam



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. Ajax Amsterdam 7 4 2 1 1 10 5 5

2. Chelsea 7 4 2 1 1 7 6 1

3. Valence CF 7 4 2 1 1 6 5 1

4. Lille 1 4 0 1 3 3 10 -7