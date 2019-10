publié le 23/10/2019 à 11:41

Depuis son explosion au plus haut niveau à 17 ans sous les couleurs de Monaco, il ne cesse de collectionner les records de précocité. Deuxième plus jeune buteur en finale de Coupe du Monde derrière le "Roi" Pelé (19 ans et 6 mois pour le Français en Russie en 2018, 17 ans et 8 mois pour le Brésilien en Suède en 1958), Kylian Mbappé dépasse désormais une autre légende, Lionel Messi, au rang des plus jeunes joueurs à avoir marqué au moins 15 fois en Ligue des champions.

Auteur de son premier triplé européen en moins d'une mi-temps à Bruges, mardi 22 octobre lors de la troisième journée de la phase de poules (victoire du PSG 5-0 à l'extérieur), le natif de Bondy totalise désormais 17 buts dans la compétition reine à seulement 20 ans et 306 jours. L'enfant prodige argentin du FC Barcelone avait atteint cette barre à 21 ans et 288 jours.

Pour son coéquipier Abdou Diallo, cette prestation en Belgique sonne comme une véritable démonstration. "Tout le monde doit amener sa pierre à l'édifice. Lui, pour le coup, c'est un rocher qu'il nous apporte. Ça va tous nous porter".

15 – Joueurs les plus jeunes à inscrire 15 buts en Ligue des Champions :



🥇Kylian Mbappé – 20 ans & 306 jours



🥈Lionel Messi – 21 ans & 288 jours



🥉Raul – 22 ans & 163 jours



Précocité. #BRUPSG pic.twitter.com/X6xl6qIAyL — OptaJean (@OptaJean) October 22, 2019

Ligue des champions, Euro et JO dans le viseur

Mbappé, toujours plus gourmand, aurait aimé débuté la rencontre. Son entraîneur Thomas Tuchel a dû le freiner pour le ménager après son retour de blessure. C'était pas facile de lui dire (de s'asseoir sur le banc des remplaçants, ndlr) mais il est très intelligent et il sait que c'est la meilleure chose pour lui, a souligné le technicien allemand après la rencontre. C'était bien pour lui et pour nous".

Jamais titularisé depuis le 25 août en raison de blessures, Kylian Mbappé vient sans doute de lancer sa saison 2019-2020. Il la souhaite longue, très longue même, avec la Ligue des champions, l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet) avec les Bleus et les Jeux Olympiques à Tokyo (24 juillet-9 août), pour marquer un peu plus l'histoire de son sport.