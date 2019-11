publié le 19/11/2019 à 08:30

Écran vierge. Au lendemain du dernier match des Bleus dans les éliminatoires de l'Euro 2020 - une victoire en Albanie 2-0 pour sceller la 1re place du groupe H devant la Turquie -, le site de la Fédération française de football n'affiche aucun match à venir dans l'onglet calendrier.

Bien sûr, la page va rapidement se garnir avec deux matches amicaux à caler pour la prochaine fenêtre internationale, du 23 au 31 mars 2020. Ce seront les deux seuls rendez-vous avant l'annonce de la liste des 23 de Didier Deschamps, en mai, sans doute aux alentours du 15, probablement un jeudi soir sur le plateau du journal de 20h de TF1.

Il devrait y avoir ensuite deux matches de préparation avant le début de l'Euro le 12 juin (finale le 12 juillet), avec l'idée de se tester face à des nations présentant des similitudes avec les adversaires des Bleus au 1er tour.

Tirage au sort samedi 30 novelmbre

Ces adversaires, justement, seront connus assez vite avec le tirage au sort de la phase finale et des six groupes le samedi 30 novembre (18h) prochain à Bucarest. Du moins pas forcément tous car le quatrième chapeau ne sera complété qu'à la fin du mois de mars après les barrages. 16 équipes seront concernées, 4 se qualifieront.

Pour ce tirage, le sort de la France dépend des résultats de l'Espagne et de l'Allemagne face à la Roumanie et à l'Irlande du Nord, lundi 18 et mardi 19 novembre (20h45). Les quatre chapeaux de six (le 1er hébergeant les têtes de série) sont en effet déterminés en fonction des points récoltés dans les éliminatoires.

La France dans le chapeau 2 ?

Avant les derniers matches, la France est présente dans le chapeau 1 à la 2e place, derrière l'Angleterre, la Belgique, l'Italie et l'Ukraine, assurées d'y rester. L'Allemagne est 6e à une longueur, l'Espagne 7e (en tête du chapeau 2) à deux points. Si les Allemands font match nul et que les Espagnols gagnent, les Bleus reculent dans le chapeau 2, ce qui est le plus probable.



Figureront assurément dans le chapeau 2 la Croatie, la Pologne, le Danemark la Suisse ou l'Irlande et la Russie et un cador : Portugal ou Pays-Bas. Surtout, l'un de ces deux pays glissera dans le chapeau 3, avec la perspective d'un "groupe de la mort" pour celui qui en héritera.