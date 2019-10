Ligue des champions : Mbappé et le PSG font exploser Bruges

publié le 22/10/2019 à 20:00

Contrat rempli. Le PSG a poursuivi son sans faute pour s'ouvrir davantage la voie des 8es de finale en Ligue des champions. Les hommes de Thomas Tuchel se sont largement imposés sur le score de 5 buts à 0 sur la pelouse du Club Bruges ce mardi 22 octobre lors de la 3e journée de la prestigieuse compétition.



Kylian Mbappé n'est rentré qu'en 2e mi-temps mais a marqué les esprits. Le jeune parisien s'est offert un triplé (61e, 79e, 83e), tandis que son coéquipier Mauro Icardi inscrivait les deux autres buts à la 7e et la 63e minute.



Avec ses accélérations ravageuses, Mbappé a fait très mal aux défenseurs brugeois, et la sanction comptable a été sans appel. Handicapé par une blessure à la cuisse depuis le mois d'août, Mbappé a démontré qu'il était bel et bien de retour. Vendredi 18 octobre à Nice, il avait déjà inscrit le 3e but de la large victoire parisienne (4-1) après être entré sur le terrain en fin de match.

"Ça faisait deux mois que je ne pouvais pas jouer (...). Je suis rentré avec l'envie de montrer qu il est difficile de se passer de moi", a confié l'attaquant après le match, au micro de nos confrères de RMC Sport.

Mauro Icardi, doublure de luxe d'Edinson Cavani

Icardi, certes auteur d'un but de moins, a également livré une prestation de haut vol. Dès la 7e minute, sa déviation victorieuse au premier poteau, sur un centre d'Angel Di Maria, a coupé les jambes de Brugeois présentés avant la rencontre comme de redoutables outsiders. Avec ce premier but et celui inscrit à la 63e pour réaliser le doublé, l'Argentin a surtout confirmé son statut de doublure de luxe d'Edinson Cavani.

Leader du groupe A avec neuf points, le PSG peut en tout cas remercier ses deux artificiers, qui ont largement contribué à inscrire les six derniers.