publié le 21/11/2019 à 08:35

Qualifiée pour l'Euro 2020 et première de son groupe de qualifications devant la Turquie, l'équipe de France attend désormais de connaître ses trois adversaires au premier tour de la grande compétition qui animera le début de l'été prochain (12 juin-12 juillet). Le verdict ne va pas tarder à tomber : le tirage au sort est pour le samedi 30 novembre (18h), à Bucarest.

Après la fin des éliminatoires, mardi 19 novembre, plusieurs certitudes se dégagent. La première : la France ne sera pas tête de série, statut qui revient aux six nations qui ont empoché plus de points qu'elle lors des qualifications : la Belgique, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Ukraine.

Les Bleus seront placés dans le chapeau 2, avec la Pologne, la Suisse, la Croatie, les Pays-Bas et la Russie, qu'ils ne pourront donc pas affronter lors de la phase de poules. Ils peuvent en revanche hériter du Portugal, épouvantail d'un chapeau 3 qui comprend aussi la Turquie (pour des retrouvailles), l'Autriche, la Suède et la République tchèque.

Contrainte géographique...

Le chapeau 4 sera composé du Pays de Galles, de la Finlande et des quatre vainqueurs des barrages qui auront lieu fin mars. L'Islande, la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie figurent dans le groupe A, la Bosnie, l'Irlande du Nord, la Slovaquie et l'Irlande dans le B, l'Écosse, la Norvège, Israël et la Serbie dans le C, la Géorgie, la Biélorussie, la Macédoine du Nord et le Kosovo dans le D.

Vous commencez à ne plus y voir très clair ? C'est normal, vu la complexité du format de cette 16e édition particulière, tant pour les qualifications que pour l'organisation, avec 12 villes hôtes dans 12 pays (demi-finales et finale à Londres). Les matches du groupe A de l'Euro se joueront à Rome et Bakou, ceux du B à Saint-Pétersbourg et Copehnague, ceux du C à Amsterdam et Bucarest, ceux du D à Londres et Glasgow, ceux du E à Bilbao et Dublin, ceux du F à Munich et Budapest.

... et politique

Chaque "pays hôte" qualifié doit être placé dans le groupe où figure sa ville. À cette contrainte géographique s'ajoute une contrainte politique : la Russie ne peut pas être placée dans le même groupe que l'Ukraine et le Kosovo, si ce dernier se qualifie. En conséquence, d'autres certitudes se dégagent déjà pour la composition des groupes, et pour le sort de l'équipe de France.



L'Italie sera placée dans le groupe A, la Belgique, la Russie et le Danemark dans le B, l'Ukraine et les Pays-Bas dans le C, l'Angleterre dans le D, l'Espagne dans le E, l'Allemagne dans le F. La France est certaine de ne pas tomber dans les groupes B et C, donc d'éviter la Belgique notamment.

Allemagne, Espagne, Angleterre ou Italie pour les Bleus

Les Bleus tomberont cela dit forcément sur un gros morceau avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre ou l'Italie. Ajoutez le Portugal et le Pays de Galles et cela donne un "groupe de la mort". Hériter de l'Autriche et de la Finlande semble bien plus abordable. La légendaire chance de Didier Deschamps lors des tirages au sort va-t-elle encore frapper ?

Les chapeaux pour le tirage au sort

Chapeau 1 : Italie, Angleterre, Espagne, Belgique, Ukraine, Allemagne



Chapeau 2 : France, Suisse, Croatie, Pologne, Pays-Bas, Russie



Chapeau 3 : Portugal, Danemark, Turquie, Autriche, Suède, République tchèque



Chapeau 4 : Finlande, Pays de Galles et les quatre vainqueurs des barrages

Le programme des barrages :

Demi-finales le 26 mars, finale le 31.



Voie A :

Demi-finale 1 : Islande - Roumanie

Demi-finale 2 : Bulgarie - Hongrie

Hôte de la finale : Bulgarie ou Hongrie



Voie B :

Demi-finale 1 : Bosnie-Herzégovine - Irlande du Nord

Demi-finale 2 : Slovaquie - Irlande

Hôte de la finale : Bosnie-Herzégovine ou Irlande du Nord



Voie C :

Demi-finale 1 : Écosse - Israël

Demi-finale 2 : Norvège - Serbie

Hôte de la finale : Norvège ou Serbie



Voie D :

Demi-finale 1 : Géorgie - Biélorussie

Demi-finale 2 : Macédoine du Nord - Kosovo

Hôte de la finale : Géorgie ou Biélorussie