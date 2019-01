publié le 23/10/2018 à 07:28

Battu pour sa première en Ligue 1, Thierry Henry va-t-il connaître plus de réussite sur la scène européenne et ainsi relancer Monaco dans la course aux 8es de finale ? Facile en championnat, le PSG saura-t-il élever son niveau de jeu face à une dangereuse équipe de Naples ? Quel visage affichera Lyon face à Hoffenheim, adversaire présumé le plus faible de son groupe ? Le Real Madrid relèvera-t-il la tête ? Manchester United peut-il résister à la Juventus Turin ?



Voici les principales questions qui entourent la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. À mi-parcours, certaines équipes pourront entretenir leurs rêves de voir la phase à élimination directe. D'autres perdront sûrement leurs illusions, peut-être même leur entraîneur dans le cas du Real Madrid, qui reçoit le club tchèque du Viktoria Plzen, ou de Manchester United, opposé à la Juve de Cristiano Ronaldo. Pour Julen Lopetegui et José Mourinho, les heures semblent comptées.

Lyon, deux matches pour rêver

Côté Français, c'est Lyon qui ouvre le bal, mardi 23 octobre (21h), sur la pelouse de l'actuel 8e du championnat allemand, Hoffenheim. 3e la saison dernière, le TSG 1899 appartient au milliardaire Dietmar Hopp, qui l'a fait passer en un quart de siècle de la 8e division au podium de la Bundesliga et à la plus prestigieuse des compétitions européennes. S'il ne possède aucune star dans ses rangs, Lyon, toujours sur courant alternatif, doit s'en méfier.

Les Lyonnais sont en tête du Groupe F avec 4 points et quelques regrets. L'exploit à Manchester contre City (2-1) aurait dû mettre l'OL sur la voie royale. Mais cette performance a été tempérée par un nul (2-2) contre le Shakhtar Donetsk dans un Groupama Stadium vide, pour cause de huis clos prononcé en raison de l'indiscipline de ses supporters.



Hoffenheim occupe la dernière place de la poule (1 point) après avoir fait match nul avec le Shakhtar (2-2) et s'être incliné de peu devant City à domicile (1-2).

Monaco, deux matches pour se relancer

Mercredi 24 octobre, Monaco joue dès 18h55 sur la pelouse de Bruges, comme le PSG face à l'Étoile Rouge de Belgrade il y a trois semaines. Dans ce groupe A, le Borussia Dortmund et l'Atlético de Madrid, qui ont respectivement battu le club de la Principauté 3-0 et 2-1, ont déjà pris une option sur la qualification. Ils comptent 6 points, Monaco et le club belge 0.



Il reste tout de même quatre matches, à commencer par cette double confrontation à Bruges, et donc de l'espoir sur le Rocher. Certes, Thierry Henry a débuté par une défaite (2-1) à Strasbourg samedi 20 octobre. Mais en cas de succès chez l'actuel 2e du championnat belge, la dynamique sera relancée. L'ASM n'a plus grand chose à perdre.

Paris, deux matches pour tout perdre

Le PSG, lui, risque gros lors de ses deux prochains matches européens face à Naples, mercredi 24 octobre (21h) au Parc des Princes puis mardi 6 novembre au stade San Paolo. Avec le groupe B (Barça, Inter Milan, Tottenham et PSV Eindhoven), cette poule C ressemble à un groupe "de la mort". La victoire du club italien sur le fil contre Liverpool (1-0) n'arrange pas du tout les affaires parisiennes.



Battu à Liverpool d'entrée (3-2), Paris a depuis déroulé en championnat et facilement empoché les trois points en Ligue des champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade (6-1). Voilà Thomas Tuchel et ses hommes devant un nouveau test. Naples compte 4 points, Liverpool et le PSG 3, Belgrade 1.



Le Napoli d'un coach que les Parisiens connaissent très bien, Carlo Ancelotti, n'ont perdu que deux matches cette saison, face à la Sampdoria Gênes et la Juventus Turin.

Le programme de la 3e journée

Mardi 23 octobre 2018 :



Groupe E :

18h55 : AEK Athènes - Bayern Munich

21h00 : Ajax Amsterdam - Benfica



Groupe F :

21h00 : Hoffenheim - Lyon

21h00 : Shakhtar Donetsk - Manchester City



Groupe G :

21h00 : AS Rome - CSKA Moscou

21h00 : Real Madrid - Viktoria Plzen



Groupe H :

21h00 : Young Boys Berne - Valence

21h00 : Manchester United - Juventus Turin



Mercredi 24 octobre 2018 :



Groupe A :

18h55 : Club Bruges - AS Monaco

21h00 : Borussia Dortmund - Atlético de Madrid



Groupe B :

18h55 : PSV Eindhoven - Tottenham

21h00 : FC Barcelone - Inter Milan



Groupe C :

21h00 : PSG - Naples

21h00 : Liverpool - Étoile Rouge de Belgrade



Groupe D :

21h00 : Lokomotiv Moscou - Porto

21h00 : Galatasaray - Schalke 04