PSG : une cote de popularité toujours négative mais en nette hausse sur deux ans

publié le 21/10/2018 à 08:30

55% des Françaises et des Français ont une mauvaise opinion du PSG, mais le club de la capitale a gagné neuf points de popularité depuis novembre 2016. Kylian Mbappé écrase ses partenaires lorsqu'on demande aux sondés quel est leur joueur préféré à Paris cette saison.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mardi 16 et mercredi 17 octobre, auprès d'un échantillon de 987 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 418 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Une image majoritairement négative...

Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise du Paris Saint-Germain ? À cette première question, une majorité de personnes interrogées répondent par la négative : 55%, dont 20% qui ont une image très mauvaise. Chez les amatrices et amateurs de ballon rond, le total très bonne image + plutôt bonne image l'emporte avec 62% des suffrages.

PSG : une image toujours majoritairement négative... Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. ... mais une popularité en nette hausse

Derrière ces chiffres se cache une évolution assez spectaculaire de la popularité du club parisien. En novembre 2016, 34% des sondés avaient une bonne opinion du PSG. En mars 2017, ils étaient 39%. La courbe a continué de progresser depuis pour atteindre 43%, soit une hausse de neuf points en 23 mois.

... mais une popularité en nette hausse Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Mbappé écrase la concurrence

Ce sondage ne présage en rien du futur classement du Ballon d'Or, évidemment. Mais il livre un indicateur intéressant du regard des Françaises et des Français sur Kylian Mbappé. Le jeune attaquant français de 19 ans bénéficie d'un plébiscite par rapport à ses coéquipiers du PSG.



Pour les Français, l'écart avec Neymar est de 52 points : 61% contre 9% de citations. Plus étonnant encore, les amateurs de football lui accordent encore plus de crédits : 65%. Edinson Cavani arrive en 2e position avec 11%.

Mbappé écrase la concurrence Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Le PSG favori face à Naples

Les deux dernières questions concernent l'actualité du Paris Saint-Germain. Mercredi 24 octobre (21h), il reçoit Naples en Ligue des champions. Pour 52% des sondés, le club français part favori devant le club italien. Les amateurs de football sont plus confiants : 71%.



Une majorité de Français (50%) pense aussi que ce troisième match de poules revêt déjà un caractère crucial. Le taux monte encore à 71% chez les purs passionnés.

Le PSG favori face à Naples Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

5. Soupçons de matches truqués : Paris épargné

Dernière question soumise au panel de sondés : leur sentiment à propos de l'enquête ouverte sur des soupçons de trucage du match de Ligue des champions remporté le 3 octobre par le PSG contre l'Étoile Rouge de Belgrade (6-1).



Cette affaire risque d'entacher en premier lieu l'image du club serbe, estiment 72% des personnes interrogées. Le football en général arrive derrière (66%), puis la Ligue des champions (60%) et enfin le club parisien (49%).

Soupçons de matches truqués : Paris épargné Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama