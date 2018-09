publié le 18/09/2018 à 20:00

Monaco peut trembler avant d'entamer sa campagne européenne 2018-2019, et peut-être y vivre un cauchemar. Demi-finaliste il y a deux saisons mais dernier de groupe l'an passé derrière Besiktas, Porto et Leipzig, le club de la Principauté doit cette fois se coltiner l'Atlético de Madrid, le Borussia Dortmund et le FC Bruges (groupe A).



Si le champion de Belgique semble largement prenable, le vice-champion d'Espagne fait figure d'outsider de cette Ligue des champions avec ses champions du monde Antoine Griezmann et Lucas Hernandez et son statut de vainqueur de l'Europa League en mai dernier. 4e du dernier championnat d'Allemagne, le Borussia reste un gros morceau, surtout chez lui.

Au moment de se frotter à l'Atlético, Monaco présente un bilan inquiétant : une victoire contre Nantes (1-3) lors de la 1ère journée de Ligue 1 suivie d'un nul contre Lille (0-0), de deux défaites à Bordeaux (2-1) et contre Marseille (2-3) et d'un nul à Toulouse (1-1). Lors du Trophée des champions, l'ASM a explosé face au PSG (4-0). Seul espoir d'exister : "Grizou" et les siens ne sont pas encore au top.