publié le 03/10/2018 à 17:55

Intouchable en Ligue 1 (huit matches, huit victoires, plus de trois buts marqués par rencontre en moyenne, seulement six encaissés), le PSG retrouve la Ligue des champions, cette épreuve qui le fait tant rêver mais se refuse toujours à lui malgré les millions d'euros investis par les Qataris.



Sur le papier, la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade ne fait pas rêver, pas plus qu'elle ne doit inquiéter Thomas Tuchel et ses hommes. Mais comme les Parisiens ont été battus à Liverpool (3-2) pour leurs débuts dans cette campagne, il y a déjà une pression du résultat pour cette première à domicile à un horaire particulier, 18h55. Le rachat est attendu, un nouveau-pas interdit.

Vainqueur de l'épreuve en 1991 lorsqu'elle s'appelait encore Coupe d'Europe des clubs champions, face à l'Olympique de Marseille, le champion de Serbie a réalisé un exploit gigantesque en se qualifiant pour la phase de poules cette année. Les joueurs de Vladan Milojevic ont effet franchi les trois tours préliminaires puis le barrage pour s'inviter au festin. Face à Naples il y a deux semaines, ont même décroché le match nul 0-0.

Les équipes de départ :

PSG : Areola - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Rabiot - Mbappé, Neymar, Di Maria - Cavani



Étoile Rouge : Borjan - Stojkovic, Degenek, Savic, Simic, Rodic - Jovicic, Krsticic, Causic, Marin - Ben Nabouhane