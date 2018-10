Marseille : 1-0, "le score qui plaît le plus" à Rudi Garcia

publié le 22/10/2018 à 12:12

Un tir cadré, un but. L'Olympique de Marseille n'a pas brillé mais s'est montré ultra réaliste, dimanche 21 octobre à Nice, en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Cette victoire 1-0 à l'extérieur permet aux Phocéens de rester au contact du podium. L'équipe de Rudi Garcia pointe en 4e position, à égalité avec le 3e, Montpellier, et à trois points de Lille, 2e.



Tandis que le PSG empile les buts sortie après sortie (encore 5-0 face à Amiens ce week-end après le 5-0 collé à Lyon), l'entraîneur de l'OM, lui, ne boude pas son plaisir avec ce score minimaliste. "C'est le score qui me plaît le plus", a même osé l'homme de 54 ans en conférence de presse d'après-match.

"Je le préfère au fait de gagner plus largement", a-t-il assuré. On n'a pas souvent réussi à gagner sans prendre de but à l'extérieur cette saison (c'est même la première fois, ndlr). C'est la victoire d'un groupe malgré une équipe diminuée. On avait travaillé pour battre cette belle équipe. On a bien répondu à ce que Nice nous a proposé".

On va tout faire pour prendre des points Rudi Garcia avant OM-PSG Partager la citation





Marseille peut ainsi aborder avec confiance ses deux prochains matches, deux chocs importants pour la suite de la saison. Il y a d'abord la réception de la Lazio Rome en Europa League jeudi 25 octobre (18h55), avant le Clasico face au Paris Saint-Germain dimanche 28 octobre (21h).



Rudi Garcia se veut résolument optimiste. "On va jouer le premier qui a fait 10/10 (10 victoires en 10 matches de Ligue 1, ndlr). On va tout faire pour prendre des points. On va essayer de faire en sorte qu'il ne fasse pas 11/11". L'an passé, quasiment au même moment dans la saison, l'OM avait mené deux fois au score face au PSG avant de concéder le nul 2-2 dans les dernières secondes. Marseille n'a plus battu Paris depuis le 27 novembre 2011.