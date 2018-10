publié le 19/10/2018 à 14:10

Un peu plus de cinq mois après son dernier match sur le banc de touche d'Arsenal, le 13 mai dernier, Arsène Wenger se prépare-t-il à sortir de sa retraite ? Coup sur coup, l'Alsacien de 68 ans vient de clamer son envie de reprendre du service dans deux interviews à Bild puis à L'Équipe. Il souhaite toutefois encore profiter de son temps libre jusqu'à la fin de l'année et ne revenir sur le devant de la scène qu'à partir de janvier 2019.



Vendredi 19 octobre, le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France consacre la une de son cahier sport au coach historique des Gunners - de 1996 à 2018, il aura passé 22 ans à Londres, après trois ans à Nancy, sept à Monaco et deux au Japon, à Nagoya. Plusieurs pistes sont évoquées, des clubs et des sélections, en tant qu'entraîneur ou comme directeur sportif, mais aussi un rôle dans les instances dirigeantes, FIFA ou UEFA.

Mon corps, tout mon être, est habitué à ça Arsène Wenger dans L'Équipe Partager la citation





"J'en ai eu pas mal (de propositions, ndlr), mais je ne voudrais pas dire de qui", avait confirmé l'intéressé dans les colonnes de L'Équipe la veille (...) La pause était bienvenue. Mais bon ! Mon corps, tout mon être est habitué à ça. Donc... J'aime gagner, je déteste perdre. Et là où je trouve le plus cette excitation, c'est dans le foot". En résumé, "oui" le terrain lui manque, même s'il ne sais pas où "ni comment" il le retrouvera.

Deux sélections, les États-Unis et la Chine, cette dernière avec un juteux contrat, l'auraient approché ces derniers mois. Mais "le problème avec le travail en sélection, c'est que j'ai besoin de ma 'drogue', d'entraîner tous les week-ends", rétorquait-il la semaine dernière après une question sur le poste de sélectionneur de l'Allemagne.

Au chevet du Bayern ou du Real ?

L'Allemagne, il en est encore question avec le Bayern Munich, où le Croate Niko Kovac semble sur la sellette après quatre matches sans succès (deux nuls, deux défaites), ce qui n'arrive quasiment jamais en Bavière. Autre monument du foot européen en difficulté comme rarement, le Real Madrid. L'équipe de Julen Lopetegui, le successeur de Zinédine Zidane, reste, lui, sur trois défaites et un nul toutes compétitions confondues.



L'Allemagne, enfin, pourrait être le fil conducteur d'une arrivée de Wenger au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain. Le Français apprécie en effet Thomas Tuchel, le nouveau coach parisien. Les deux hommes se seraient longuement parlé début septembre lors d'un séminaire des entraîneurs organisé par l'UEFA. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, apprécie lui aussi Wenger. Pour l'instant, il maintient sa confiance à l'actuel directeur sportif, le Portugais Antero Henrique. Mais jusqu'à quand ?