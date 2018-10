Karim Benzema réagit sur les soupçons de tentative d'enlèvement

publié le 19/10/2018 à 12:51

Révélée par Mediapart jeudi soir, une sombre affaire impliquant des proches de Karim Benzema a poussé le footballeur à réagir. En effet, Léo D., un ancien agent du footballeur, a déposé plainte lundi 8 octobre contre des proches de Karim Benzema pour tentative d'enlèvement et de séquestration.



La scène se serait déroulée à Paris dans le 13ème arrondissement, après le match PSG-OL. Léo D. accuse un ami d'enfance de Karim Benzema d'avoir tenté de le faire monter de force dans un van. Toujours selon Médiapart, le clan Benzema aurait cherché à récupérer 50 000 € appartenant au footballeur et détenu par l'agent.

"Faut arrêter" ou encore "ce monde est-il sérieux ?", s'est indigné l'attaquant du Real de Madrid sur son compte Twitter. L'ancien joueur de l'Équipe de France, mouillé à nouveau dans une affaire, a répondu à ces accusations avec les hashtags Fautarrêter et Givemeabreak. L'avocat du footballeur, Me Sylvain Cormier, a également pris la parole évoquant des mensonges de la part de Léo D. "Cet homme n'a aucune ITT (incapacité totale de travail, NLDR), il accuse un proche de Karim Benzema de lui avoir pris le bras, on sait par ailleurs que Karim Benzema n'était pas présent sur les lieux et, pourtant, on titre sur une suspicion de tentative d'enlèvement, c'est parfaitement grotesque", a réagi Sylvain Cormier, l'avocat de la star du ballon rond. Le parquet de Paris a ouvert une enquête ouverte pour tentative d'extorsion,

« Un proche de Benzema touche le bras de De Souza, c’est un enlevement » « De Souza est roué de coups, il n’a aucun jour d’ITT » « De Souza dit que Benzema était dans le Van, thèse écartée par les enquêteurs » Ce monde est-il sérieux ? #FautArreter #Givemeabreak #CTrop pfff ¿ — Karim Benzema (@Benzema) 18 octobre 2018