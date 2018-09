et AFP

publié le 18/09/2018 à 19:45

Un choc d'entrée, digne d'un quart, d'une demie, voire d'une finale. La première journée de la phase de poules de la Ligue des champions 2018-2019 envoie le PSG à Liverpool, finaliste malheureux le samedi 26 mai dernier face au Real Madrid à Kiev. D'un côté, le trio Neymar-Kylian Mbappé-Edinson Cavani. De l'autre les Mohamed Salah, Roberto Firmino ou Sadio Mané.



Bien sûr, il restera encore cinq matches à jouer après cette entame dans la bouillante atmosphère d'Anfield Road dans ce groupe C qui comprend aussi Naples et l'Étoile Rouge Belgrade. Rien ne sera donc compromis pour la qualification en 8es ni pour la 1re place du groupe. Mais il y a un message à envoyer, de part et d'autre, des certitudes à acquérir.

Avant ce test, Paris n'a pas eu à forcer en Ligue 1 pour remporter ses cinq matches depuis début août, en plantant à chaque fois trois ou quatre buts. Mbappé et Neymar en ont déjà marqué quatre chacun, Cavani trois. Si les Reds ont eu moins de marge au tableau d'affichage, ils ont eux aussi signé un cinq sur cinq en championnat.