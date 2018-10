publié le 22/10/2018 à 14:20

Non, Gianluigi Buffon n'est pas frustré de devoir partager le temps de jeu dans les buts du Paris Saint-Germain avec un "gamin" de 15 ans de moins, qui vient de décrocher ses deux premières sélections en équipe de France alors que lui en compte 176 avec l'Italie. Trois mois après son arrivée surprise dans la capitale, l'inoxydable gardien, 41 ans en janvier prochain, s'est confié sur Canal+, dimanche 21 octobre.



Entre le monument de la Juventus Turin (656 matches de 2001 à 2018) et de la Squadra Azzura et Alphonse Areola, le nouvel entraîneur parisien, Thomas Tuchel, a jusqu'à présent décidé de ne pas trancher.

Buffon a débuté la saison lors du Trophée des Champions face à Monaco (4-0), puis en Ligue 1 contre Caen (3-0) et à Guingamp (3-1). Areola était dans les buts lors des 3e, 4e et 5e journées, contre Angers (3-1), Nîmes (4-2) et Saint-Étienne (4-0).

Suspendu en Ligue des champions

Ensuite, le Français a joué avant chaque match de Ligue des champions, l'Italien étant suspendu pour les trois premières rencontres dans la compétition européenne après un carton rouge reçu avec la Juve la saison passée. Buffon a retrouvé une place de titulaire lors du choc face à Lyon (5-0). Il est probable qu'il en soit de même à Marseille dimanche 28 octobre (21 heures).



Cette situation le satisfait-il ? "Multo", assure-t-il, "beaucoup" en Français. "Je suis très satisfait parce que je n'ai pas l'ambition de faire 70 matches dans une saison mais je veux faire les bons, avec qualité. Je pense qu'une équipe forte comme le Paris Saint-Germain doit avoir deux grands gardiens, comme le Real Madrid avec Courtois et Navas. Ils alternent eux aussi".

"Gigi" insiste : "Je pense que le futur de ces équipes c'est comme ceci, avoir deux gardiens de grand niveau et trouver le bon moment pour les faire jouer tous les deux". L'hypothèse selon laquelle une absence de hiérarchie claire à un poste très particulier affaiblirait le numéro un serait-elle en train de disparaître ?