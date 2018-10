publié le 03/10/2018 à 20:00

"Nous n'arrivons pas comme favoris, c'est clair". Diego Benaglio, le gardien de but de Monaco, est conscient de la tâche qui attend Monaco face au leader de la Bundesliga, alors que l'ASM est 18e en L1 avec six points au compteur. Après quelques semaines à se dire que si les choses étaient compliquées en ce début de saison, la réussite allait enfin tourner, les Monégasques commencent enfin à tirer la sonnette d'alarme.



"On va essayer d'oublier le championnat et de se concentrer sur ce match", a déclaré l'entraîneur Leonardo Jardim. L'équipe de la Principauté vient d'enchaîner huit matches sans victoire, dont cinq défaites (et une 1-2 à domicile en Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid lors de la 1re journée). Une première sous l'ère Rybolovlev. Mercredi 3 octobre, il y a en face Dortmund, son Westfalenstadion et son mur jaune de 20.000 personnes derrière les buts.

Le Borussia, c'est aussi une équipe qui vient d'en passer sept à Nuremberg et quatre au Bayer Leverkusen, avec à sa tête le Suisse Lucien Favre, qui vient de passer deux ans à Nice et qui connaît parfaitement l'équipe de la Principauté. Dortmund a remporté son premier match de Ligue des champions 1-0 à Bruges.