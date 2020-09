publié le 10/09/2020 à 07:33

La Ligue 1 va-t-elle revenir au centre de l'attention ? Avec des journées disputées dans leur intégralité ? Lui aussi impacté par la pandémie de Covid-19, lancé lors du week-end de la finale de la Ligue des champions, mis entre parenthèses par le retour de l'équipe de France, le championnat de France de 1re division de football version 2020-2021 est pour l'instant resté dans l'ombre.

13 des 20 équipes en lice ont pu disputer les deux premières journées. Vainqueur de Lens (2-1) et à Strasbourg (0-2), Nice pointe pour l'instant seul en tête avec 6 points, devant Bordeaux, Rennes, Lille, Monaco et Nantes (4 pts). Dijon, Strasbourg et Brest, qui ont perdu deux fois, ferment la marche (0 pt).

Le PSG non plus n'a pas marqué le moindre point et pointe, pour l'anecdote et en raison des différences de buts, à la 14e place avant son entrée dans la compétition. Sauf cataclysme de dernière minute, elle va avoir lieu, enfin, au stade Bollaert de Lens, jeudi 10 septembre (21h). Initialement prévu le samedi 29 août, le match a été reporté à la demande des Parisiens.

Un PSG remanié à Lens

Depuis, ceux-ci ont appris les tests positifs au coronavirus de sept joueurs : Neymar, Di Maria, Marquinhos, Icardi, Paredes et Navas en vacances à Ibiza, Mbappé avec l'équipe de France. Mais le protocole de la LFP a été assoupli depuis le report de Marseille - Saint-Étienne. Une rencontre est désormais maintenue tant que 20 joueurs par équipe sont testés négatifs sur une liste initiale de 30.

Face au promu lensois, qui a donc perdu son premier match de la saison à Nice, Thomas Tuchel devrait aligner un 11 largement remanié : Bulka - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bernat - Herrera, Verratti, Gueye - Sarabia, Kalimuendo (ou Jesé), Draxler. De nombreux jeunes vont prendre place sur le banc.

4 matches en 11 jours

En comptant ce déplacement dans le Nord, Paris va devoir enchaîner quatre matches en 11 jours : Marseille dimanche 13 septembre (21h) au Parc des Princes, Metz mercredi 16 (21) toujours dans la capitale et Nice dimanche 20 (13h) à l'Allianz Riviera. Pour le "Clasico", le champion de France devra encore se passer de ses joueurs en quarantaine, selon le directeur sportif Leonardo.

Sauf évolution défavorable de la maladie, ils pourront revenir pour la réception de Metz (match en retard de la 1re journée). Surtout, la Ligue espère que de nouveaux cas ne se multiplieront pas au sein des clubs afin de pouvoir dérouler son calendrier déjà serré. Voici le programme plus large à venir.

OL-OM le 4 octobre

Du jeudi 10 au dimanche 20 septembre, il y aura un match de Ligue 1 tous les soirs à 21h à une exception : le lundi 14 septembre. La 3e journée débute vendredi 11 avec le déplacement de Lyon à Bordeaux - les demi-finalistes de la Ligue des champions ont débuté par un succès 4-1 contre Dijon, vendredi 28 août.



L'OL doit disputer son match en retard de la 1re journée à Montpellier mardi 15 septembre, avant de recevoir Nîmes le vendredi 18, de se rendre à Lorient le dimanche 27 (17h) puis d'accueillir l'Olympique de Marseille le dimanche 4 octobre, en clôture de la 6e journée. L'OM reste sur une rentrée réussie à Brest (2-3). Que la saison démarre vraiment.

Ligue 1 : le programme

Match en retard de la 2e journée :

Jeudi 10 septembre :

21h : Lens - PSG



3e journée :



Vendredi 11 septembre :

21h : Bordeaux - Lyon



Samedi 12 septembre :

17h : Montpellier - Nice

21h : Saint-Étienne - Strasbourg



Dimanche 13 septembre :

13h : Lille - Metz

15h : Angers - Reims

Dijon - Brest

Nîmes - Rennes

Lorient - Lens

17h : Monaco - Nantes

21h : PSG - Marseille



Matches en retard de la 1re journée :



Mardi 15 septembre :

21h : Montpellier - Lyon



Mercredi 16 septembre :

21h : PSG - Metz



Jeudi 17 septembre :

21h : Marseille - Saint-Étienne



4e journée :



Vendredi 18 septembre :

21h : Lyon - Nîmes



Samedi 19 septembre :

17h : Lens - Bordeaux

21h : Rennes - Monaco



Dimanche 20 septembre :

13h : Nice - PSG

15h : Brest - Lorient

Strasbourg - Dijon

Metz - Reims

Montpellier - Angers

17h : Nantes - Saint-Étienne

21h Marseille - Lille



5e journée :



Vendredi 25 septembre :

21h : Lille - Nantes



Samedi 26 septembre :

17h : Saint-Étienne - Rennes

21h : Marseille - Metz



Dimanche 27 septembre :

13h : Bordeaux - Nice

15h : Nîmes - Lens

Monaco - Strasbourg

Dijon - Montpellier

Angers - Brest

17h : Lorient - Lyon

21h : Reims - PSG



6e journée :



Vendredi 2 octobre :

21h : PSG - Angers



Samedi 3 octobre :

17h - Lens - Saint-Étienne

21h : Nice - Nantes



Dimanche 4 octobre :

13h : Montpellier - Nîmes

15h : Metz - Lorient

Brest - Monaco

Strasbourg - Lille

Bordeaux - Dijon

17h : Rennes - Reims

21h : Lyon - Marseille