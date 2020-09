RTL Foot du vendredi 28 août 2020 : Lyon-Dijon, le festival Memphis Depay

publié le 02/09/2020 à 12:03

Vendredi 28 août, l'Olympique Lyonnais retrouvait la compétition, 9 jours seulement après sa demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich à Lisbonne. Pour son retour en L1, l'OL s'est retrouvé mené à domicile par Dijon dès la 14e minute. Mais le Néerlandais Memphis Depay s'est occupé de (presque) tout pour offrir un large succès (4-1) aux Gones.