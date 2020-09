Coronavirus : quelles sont les conditions pour reporter un match ?

publié le 08/09/2020 à 14:01

Le protocole sanitaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP) évolue. Jusqu'à présent il suffisait que plus de trois joueurs ou membres du staff d'une équipe soient testés positifs à la Covid-19 pour qu'un match soit reporté.

Désormais, "le nouveau protocole entre en application" a annoncé la LFP dans la soirée du vendredi 4 septembre. Ce protocole établi "en lien avec les pouvoirs publics", précise notamment "que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 seront maintenus tant que 20 joueurs (dont un gardien) sur un effectif de 30 seront testés négatifs", détaille la LFP.

La première rencontre de la saison entre Marseille et Saint-Étienne avait déjà été reportée à cause du nombre de cas de Covid. Le match opposant le Paris Saint-Germain au RC Lens a également subi un report, à la demande des Parisiens (sans lien avec le coronavirus).

Ce nouveau protocole, largement allégé, a le mérite de permettre à la saison 2020/2021 de se dérouler normalement ou presque. De plus, il vient soulager tous les acteurs de la Ligue 1 et la Ligue 2.

Une saison tronquée et des inégalités

Le nouveau protocole limite "pour nous le handicap", explique à l'AFP le président de Montpellier, Laurent Nicollin, mais, ajoute-t-il, "on doit apprendre à jouer sans certains joueurs. On a joué notre premier match sans Delort (défaite à Rennes 2-1), d'autres le feront sans Icardi ou Neymar".

D'autres stars parisiennes sont touchées par le Covid-19 après des vacances à Ibiza qui ont fait jaser. Outre la superstar brésilienne, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos et Keylor Navas sont touchés.

Contre le RC Lens, Thomas Tuchel devra donc aligner une équipe sans ses joueurs cadres. De même face à l'Olympique de Marseille trois jours plus tard au Parc des Princes. Ces deux rencontres sont très attendues pour les adversaires du PSG qui profiteront de toutes ces absences pour tenter de remporter des points.

Mais les malades seront de retour ensuite. Lens et Marseille possèdent donc un avantage sur les autres clubs de Ligue 1, qui devraient jouer face une équipe parisienne complète.

Les droits TV en jeu

"Ce nouveau protocole s'applique à partir de vendredi", affirme la LFP, demandant "aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 leur liste de 30 joueurs". Réuni mercredi, le Conseil d'administration de la LFP avait adopté ces aménagements au protocole médical à la suite des "demandes des clubs" et du "retour d'expérience des deux premières journées", précise le communiqué. Il fallait encore le faire accepter par les pouvoirs publics.



Or, les services de l'État avaient déjà balayé la requête de l'Union cycliste internationale (UCI) d'amender le protocole pour le Tour de France, le matin même du départ de la course et alors qu'un assouplissement des règles avait été annoncé la veille.



Cette nouvelle donne soulage la Ligue 1. "Il est hors de question de ne pas jouer. Si on ne joue pas les matches, on met en péril nos droits TV", explique à l'AFP un président de Ligue 1, sous couvert d'anonymat.



"Les clubs ne mettront pas en danger les droits TV", poursuit-il, expliquant qu'il faut ménager le nouveau diffuseur, Mediapro, qui paie 1,25 milliard d'euros par saison. "Mediapro a perdu un mois avec ces reports et n'a pas pu diffuser les matches-phare", insiste ce dirigeant. "Ils vont finir par s'énerver..."