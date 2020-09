publié le 04/09/2020 à 05:48

Ils sont désormais 6 joueurs à être positifs au coronavirus au sein de l’effectif du PSG. Marquinhos, Navas et Icardi ont été dépistés et les résultats ont été rendus publics jeudi 3 septembre. Ils rejoignent Neymar, Paredes et Di Maria sur la liste.

La situation devient problématique pour le club, qui doit débuter son championnat le 10 septembre face à Lens. Une rencontre déjà reportée pour permettre aux Parisiens de se remettre de leur finale perdue en Ligue des champions.

La ligue de football professionnel a allégé le protocole sanitaire et un club doit jouer s’il peut aligner 20 joueurs non contaminés sur la feuille de match, et si les autorités sanitaires valident ce nouveau dispositif, le Paris Saint-Germain sera bien embêté. Avec 6 joueurs contaminés et une dizaine avec les sélections, il paraît impossible au champion de France de présenter un nombre suffisant de joueurs.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Les motards de Lyon poussent un coup de gueule contre l’obligation du port du masque sur les deux roues motorisés.

Fin de vie - À partir de ce vendredi 4 septembre, Alain Coq va arrêter de s’alimenter. Atteint d’une maladie rare, il a demandé à Emmanuel Macron l’autorisation de mourir médicalement.

Économie - Le plan de relance de 100 milliards du gouvernement a été détaillé jeudi par Jean Castex.

Tour de France - Le classement général est resté figé à la suite de la 5e étape du Tour de France. Julian Alaphilippe n’a pas pu reprendre le maillot jaune