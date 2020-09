PSG : y a-t-il un problème d'autorité après les trois cas de coronavirus ?

publié le 03/09/2020 à 16:11

11 jours après sa finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich à Lisbonne, le Paris Saint-Germain se retrouve confronté de plein fouet au coronavirus. Trois joueurs ont été testés positifs, et non des moindres : Neymar, Angel Di Maria et Leandro Paredes. Trois joueurs qui sont partis en vacances à Ibiza, où ils étaient huit au total.

Le cliché des stars parisiennes n’en faisant qu’à leurs têtes n’est pas prêt de disparaître. Mais résumer ce nouveau camouflet pour le football français aux seuls caprices de joueurs fortunés et inconscients serait un peu simpliste. Car lorsque Neymar, Marquinhos ou Verratti réclament des vacances pour évacuer la désillusion de la finale perdue, leur entraîneur allemand Thomas Tuchel s’y oppose fermement.

Fin de l’histoire ? Non, car Leonardo, le directeur sportif brésilien, valide. Ordres, contre-ordres, rivalités internes... Tout cela peut se traduire par un manque d’autorité. Mais le PSG n’est pas le seul responsable. Le club de Lens, à un moindre degré, et surtout la Ligue de football professionnel aurait pu s’opposer à la demande de report du match de reprise en Ligue 1 de Paris, prévu le samedi 29 août et décalé au jeudi 10 septembre.

Mais comme souvent, la direction du football français ne sait pas, ne veut pas ou ne peut pas dire non au Paris Saint-Germain, sa poule aux œufs d’or. Résultat, le coq tousse et la basse-cour du ballon rond a grand besoin d’un patron pour remettre de l’ordre.