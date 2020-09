Ben Yedder, Martial et Griezmann forment l'attaque des Bleus face à la Croatie le 8 septembre 2020

publié le 08/09/2020 à 21:48

C'est une affiche qui fleure bon un souvenir agréable. Un peu plus de deux ans après leur sacre en Russie, les champions du monde français affrontent ce mardi 8 septembre la Croatie, l'équipe vaincue le 15 juillet 2018 pour décrocher la seconde étoile. Alignés en 3-5-2, les Bleus se passent de Mbappé au coup d'envoi et Griezmann est aligné en soutien de Ben Yedder et Martial.

Une composition inédite mais talentueuse sur le papier. Pourtant, ce sont des Croates solides qui perturbent l'équipe de France en premier. À la 16e minute, à la suite d'un corner, le ballon est insuffisamment dégagé par Upamecano au second poteau.

À l'affût dans la surface, Dejan Lovren feinte la reprise de volée et enrhume Hernandez sur un crochet avant de croiser une superbe frappe en demi-voilée. Fusillé, Lloris n'y peut rien et doit s'incliner.

Dominés par leurs adversaires, les Français ont eu du mal à se procurer des occasions, jusqu'à un éclair à la 42e minute. Rappelant qu'il n'est jamais inutile de mettre des joueurs techniques en attaque, Martial, Griezmann et Ben Yedder combinaient côté gauche. Le premier adressait alors un caviar pour le deuxième, qui réduisait l'écart au score.

Un bonheur n'arrivant jamais seul, juste avant la pause Sissoko grattait un ballon côté droit, et exécutait un une-deux avec Wissam Ben Yedder. Le Monégasque lancé sur l'aile adressait une caresse comme il sait en donner à l'adresse de Martial, qui se jetait pour reprendre du gauche. Les Bleus prenaient alors les devants.

