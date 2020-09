Messi reste au Barça : "Je ne ferai jamais un procès contre le club que j'aime"

publié le 05/09/2020 à 08:47

La superstar argentine Lionel Messi a annoncé, vendredi 4 septembre, qu’elle entend rester au FC Barcelone. Le 25 août dernier, le footballeur avait fait savoir à son club qu'il souhaitait rompre son contrat de manière unilatérale, mais il n’a pas voulu engager un procès contre son club "qui lui a tout donné".



"Quand j’ai annoncé à ma femme et mes enfants que je souhaitais partir, ça a été un drame terrible. Ils ont pleuré : mes fils m’ont demandé de ne pas partir, ils ne voulaient pas quitter Barcelone", explique Lionel Messi. Il a ajouté que pour "ses dernières années de football", il souhaitait prendre du plaisir et tenter à nouveau de gagner la Ligue des Champions.



"Finalement, je vais rester", a-t-il déclaré, précisant qu’il pensait pouvoir "partir gratuitement". Or, le président du club FC Barcelone a prévenu le joueur que "le seul moyen de partir, c’était de payer la clause de 700 millions d’euros, et c’est impossible". Lionel Messi ne souhaite pas engager un procès : "je ne ferai jamais un procès contre le club que j’aime et qui m’a tout donné", a-t-il conclu.