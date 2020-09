RTL Foot du dimanche 30 août 2020 : l'OM réussit sa rentrée à Brest

publié le 02/09/2020 à 13:47

Tous les vendredi, samedi et dimanche à l'exception des séquences dédiées à l'équipe de France, retrouvez RTL Foot de 20h à 23h. Autour d'Éric Silvestro, Giovanni Castaldi, Xavier Domergue et Raymond Abou balaient l'actualité de la semaine et livrent leur regard sur le match de Ligue 1 de la soirée.

Dimanche 30 août 2020, l'Olympique de Marseille effectuait sa rentrée au stade Francis-Le Blé de Brest. Revivez la victoire des hommes d'André Villas-Boas (2-3), avec les commentaires de Philippe Audouin.

Également au programme de émission, les dernières informations dans le feuilleton Lionel Messi et la finale de la Ligue des champions féminine, Lyon-Wolfsburg.