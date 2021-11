L'équipe féminine du Paris Saint-Germain se serait sans doute bien passé de cette affaire. Il y a une semaine, deux joueuses de l'équipe étaient victimes d'une agression. Parmi elles, Kheira Hamraoui, milieu de terrain du club, violemment frappée dans les jambes à coups de barre de fer. À ses côtés, Aminata Diallo, sa coéquipière et amie, dont on a appris hier qu'elle pourrait être en réalité, celle qui a tout commandité. La joueuse a été placée en garde à vue. La piste d'un règlement de compte d'une rivalité entre les deux femmes est désormais privilégiée.

Les deux femmes sont très proches. Elles partent en vacances ensemble, partagent le même casier dans les vestiaires, mais sur le terrain, elles sont adversaires. Les deux joueuses évoluent au même poste, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Aminata Diallo avait d'ailleurs remplacé Kheira Hamraoui lors d'un match le mois dernier. Des joueuses amies dans la vie donc, mais rivales sur le terrain.

Des incohérences dans le récit de l'agression

Elles étaient ensemble jeudi dernier au moment de l'agression. Mais les enquêteurs ont soulevé plusieurs incohérences. La première : pourquoi, lors de cette agression Aminata Diallo a-t-elle été épargnée ? Les agresseurs se sont acharnés à coups de barre de fer sur les jambes de sa coéquipière alors que Diallo, elle, n'a pas été blessée.

Deuxième question : pourquoi les agresseurs n'ont-ils rien pris dans la voiture ? Ni portable, ni portefeuille. Après avoir roué de coups Kheira Hamraoui, ils ont tout simplement pris la fuite. Autre incohérence, c'est le trajet qu'a emprunté Aminata Diallo, car c'est elle qui était au volant de la voiture ce soir-là. Les enquêteurs soulignent un itinéraire inhabituel.

Un homme incarcéré à Lyon en garde à vue

Enfin, c'est là que la notion de règlement de compte apparaît, les enquêteurs ont placé un proche d'Aminata Diallo en garde à vue ce matin. Un homme incarcéré à Lyon, connu pour des affaires d'extorsion. Dans ce scénario, c'est lui qui a commandité l'agression depuis sa cellule. Les enquêteurs ont trouvé des appels malveillants adressés à des joueuses du PSG, tous visaient Kheira Hamraoui.

Ces appels bornent à proximité de la prison où cet homme est écroué. Est-ce qu'il est impliqué ? Est-ce qu'Aminata Diallo a participé avec lui à une agression commanditée ? C'est toute la question de cette enquête qui ne fait que commencer.

