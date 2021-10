PSG - Leipzig : la présence de Mauro Icardi menacée par ses problèmes de couple

Rien ne va plus pour Mauro Icardi, et pas seulement à cause de ses performances timides sur le terrain. Selon plusieurs médias dont RMC, le joueur du Paris Saint-Germain aurait raté l'entraînement pour un deuxième jour consécutif, à la veille d'un match crucial de Ligue des champions contre le RB Leipzig (mardi 19 octobre, 21h).

Dimanche, la direction parisienne avait autorisé son attaquant, aux prises avec un "souci familial", à s'absenter. Wanda Nara, épouse de Mauro Icardi, avait partagé la veille un message sur Instagram où elle lui reprochait d'avoir "ruiné une autre famille pour une sal...".

Dans une opération de reconquête, l'Argentin a quitté la capitale direction Milan, comme le confirme l'Équipe où se trouvaient sa conjointe et ses enfants. Le soir, il publiait sur son compte personnel un cliché du couple, d'apparence réconcilié, et souhaitait à la mère de ses deux enfants une joyeuse fête des mères (célébrée le 17 octobre en Argentine).

Fin de l'histoire ? Non. Dès ce lundi matin, la saga a connu un nouveau rebondissement avec une nouvelle publication signée Wanda Nara, dans laquelle l'ancienne mannequin affiche sa main dénuée de toute bague. "J'aime mieux ma main sans anneau", légende-t-elle.

Le numéro 9 reviendra-t-il à Paris à temps pour fouler la pelouse du Parc des Princes ? À ce stade, le PSG n'a pas communiqué sur une éventuelle absence.