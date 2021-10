PSG : qui est Wanda Icardi, la femme et agente de l'attaquant parisien ?

Ce mardi 19 octobre, le PSG s'est imposé (3-2) face aux Allemands de Leipzig en Ligue des champions. Une victoire que n'a pas pu célébrer l'attaquant Mauro Icardi. Annoncé dans le groupe par l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino, l'Argentin n'était pas présent au Parc des Princes mardi soir, à cause de problèmes de couple. En effet depuis plusieurs jours, c'est un véritable feuilleton qui alimente la presse et les réseaux sociaux.

L'attaquant est vraisemblablement accusé d'infidélité par sa femme Wanda Icardi, qui a posté plusieurs photos sur son compte Instagram, dont une où la jeune femme explique avoir retiré son alliance. Il faut dire que si ces problèmes de couple agitent la planète people, en particulier en Argentine, c'est aussi parce que Wanda Icardi n'est pas une femme de footballeur comme les autres.

Née Wanda Nara en Argentine en 1986, la jeune femme est passée par le théâtre, la télévision et le mannequinat. Elle acquiert une petite notoriété pour sa relation avec le footballeur Maxi Lopez, avec qui elle se marie en 2008, avant de divorcer en 2013. Trois garçons naîtront de leur union. En 2011, elle participe notamment à la 7e saison de l'émission Dance avec les Stars en Argentine.

Plus influente que son mari ?

Wanda Nara divorce de Maxi Lopez en 2013 sur fond d'infidélité et rencontre Mauro Icardi (alors l'un des meilleurs amis de Maxi Lopez), qui jouait à ce moment-là à l'Inter Milan. Elle l'épousera en 2014. Rapidement, Wanda Icardi prend de plus en plus de place dans la vie professionnelle de son mari. Elle devient son agente et défend avec assurance ses intérêts, s'imposant dans le milieu du football. Il est régulièrement dit dans la presse que la jeune femme a une grande influence dans les choix professionnels de l'Argentin.



Elle serait même à l'origine de sa venue au Paris Saint-Germain en 2019. Très présente dans les médias, notamment en Italie, Wanda Icardi est surtout très suivie sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram compte plus de 9 millions d'abonnés, soit 2 millions de plus que son mari. On comprend mieux pourquoi leur différend conjugal, que la jeune femme expose aux yeux de tous, est autant commenté.