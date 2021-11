Agression de Kheira Hamraoui : ce que l'on sait après la garde à vue d'Aminata Diallo

PSG : ce que l'on sait de l'agression d'une joueuse et de l'interpellation d'une autre

PSG : ce que l'on sait de l'agression d'une joueuse et de l'interpellation d'une autre

Est-ce une histoire de sport et de rivalité ? Aminata Diallo, une joueuse du PSG, a été placée en garde à vue ce mercredi 10 novembre à la suite de l'agression d'une de ses coéquipières la semaine dernière. Une agression particulièrement violente.

Les faits se sont déroulés jeudi 4 novembre dernier, après un dîner réunissant l'ensemble de l'effectif parisien. Kheira Hamraoui rentre chez elle en voiture et sa coéquipière Aminata Diallo prend le volant. Alors que le véhicule est à l'arrêt, deux hommes aux visages masqués surgissent et extraient Kheira Hamraoui de la voiture et la frappent aux jambes avec une barre de fer.

Aminata Diallo est retenue, mais épargnée. Les deux agresseurs prennent ensuite la fuite sans rien dérober. Kheira Hamraoui sera conduite aux urgences où plusieurs points de suture aux jambes et aux mains lui sont posés.

À la suite de l'interpellation d'Aminata Diallo, les enquêteurs s'intéressent à la piste d'un guet-apens et d'un contrat le tout couplé à une rivalité sportive. Les deux joueuses évoluent au même poste ainsi qu'en équipe de France. Le PSG affirme collaborer avec la police judiciaire de Versailles.