publié le 15/05/2020 à 08:24

"Hasta luego, Zubi !" comme tout le monde l'appelait ici, à Marseille. La séparation s'est faite d'un commun accord entre l'OM et son directeur sportif qui était en place depuis le début de l'ère McCourt en octobre 2016.

Responsable du recrutement, il n'a pas toujours rencontré le succès et on se rappelle les arrivées en fanfare de Kóstas Mitroglou et de Patrice Evra notamment. Mais ce vendredi matin, l'inquiétude des supporters marseillais est ailleurs car, en janvier dernier, l'entraîneur Villas-Boas avait lié son avenir avec celui du directeur sportif de l'OM.

Un entraîneur qui réclame plus de moyens en vue de la prochaine Ligue des Champions et qui, après des discussions infructueuses ces derniers jours avec la direction, vient de rentrer au Portugal sans aucune garantie de retour. À plus de trois mois de la reprise éventuelle du championnat, l'édifice olympien se lézarde déjà.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - La SNCF va lancer ce vendredi 15 mai les réservations des TGV et Intercités pour les vacances d'été, mais ne vendra qu'une place sur deux dans ses trains au moins jusqu'au 2 juin.

Tourisme - Les Français pourront partir en vacances en France cet été malgré la Covid-19, a annoncé le gouvernement, dégageant quelque peu l'horizon d'un secteur du tourisme sinistré, auquel l'État va consacrer un effort global de 18 milliards d'euros.

Santé - Des caméras thermiques ont été déployées à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) pour détecter à leur arrivée d'éventuels porteurs de la Covid-19, a annoncé mercredi ADP, le gestionnaire de l'aéroport.