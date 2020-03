Marseille : Villas-Boas se réjouit du retour de Thauvin dans le groupe

et AFP

publié le 06/03/2020 à 11:31

L’événement de la 27e journée de Ligue 1, qui s'ouvre vendredi 6 mars avec le match Marseille-Amiens, sera-t-il le retour de Florian Thauvin à la compétition, plus de six mois après sa dernière apparition sous le maillot olympien ? Enfin guéri de ses problèmes de cartilages à la cheville droite, le champion du monde 2018 figure dans une liste élargie de 22 joueurs, publiée la veille par l'OM.

"Et oui, maintenant il est là tous les jours avec nous, avec l'équipe, ça fait plaisir", s'est réjouit l'entraîneur André Villas-Boas en conférence de presse d'avant-match. "Il a été un joueur très très important pour ce club et il a un rôle important à jouer pour cette qualification (en Ligue des champions, ndlr). L'équipe était très très bonne (sans lui, ndlr) et il va nous donner une dimension extra je pense".

À 11 matches de la fin de la saison, Marseille pointe en effet à la 2e place de la Ligue 1, qualificative pour la prochaine Ligue des champions, avec une belle avance sur ses poursuivants : 12 points sur Rennes, 13 sur Lille, 15 sur Lyon. Le retour de son meilleur buteur sur les trois dernières saisons ne peut a priori pas lui faire de mal...

Un petite chance d'entrer en fin de rencontre

La blessure initiale de "Flotov" remonte au 14 juillet, lors d'un match amical perdu chez les Glasgow Rangers (4-0). Il était revenu pour 10 minutes le 1er septembre, au Vélodrome, face à Saint-Étienne (1-0). Mais toujours gêné, l'international aux 10 sélections (1 but) avait dû se faire opérer.

S'il lui faut encore intégrer le groupe de 18 joueurs retenus pour le match contre Amiens, le joueur de 27 ans a une petite chance d'entrer en jeu en fin de rencontre. "C'est du 50-50 pour s'asseoir sur le banc et éventuellement disputer ses premières minutes", a annoncé André Villas-Boas.