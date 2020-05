publié le 15/05/2020 à 07:01

Le Paris Saint-Germain, Lyon, Lille et Saint-Etienne se retrouveraient pour un tournoi à quatre en juillet prochain, sur les installations sportives et médicales ultra-modernes de Doha. Les relations plutôt fraîches entre Nasser al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas pourraient se réchauffer sous le soleil de la capitale du Qatar.

L'idée fait son chemin et, selon nos informations, ces quatre clubs français travaillent d'arrache-pied pour finaliser ce projet. Pour le PSG et l'OL il s'agira d'abord de préparer au mieux la Ligue des Champions écourtée en raison de la pandémie et qui reprendrait début août. Pour Lille, ce sera la Ligue Europa. Et pour tous et avec les Verts, la Ligue 1.

Le Qatar actuellement est peu touché par le virus, même si les lieux publics sont actuellement fermés et le port du masque rendu obligatoire à partir de dimanche prochain. Un obstacle néanmoins : l'entrée sur le territoire est actuellement interdite aux étrangers.

D'ici juillet, la situation se sera-t-elle améliorée ? C'est ce qu'espèrent ces quatre clubs qui préparent comme tous les autres le début du nouveau championnat, sans doute fixé à la dernière semaine du mois d'août.

À écouter également dans ce journal

