publié le 22/04/2020 à 08:41

L’Olympique de Marseille n’est pas inactif durant le confinement. En effet, comme d’autres clubs de football, l’OM est engagé dans le domaine social. Ainsi, le centre d’entraînement a été mobilisé pour mettre l’internat à disposition des femmes victimes de violences conjugales. "Aujourd’hui elles sont une vingtaine avec leurs enfants, on peut monter à une quarantaine", indique le président Jacques-Henri Eyraud, invité de RTL mercredi 22 avril.

Le club phocéen, "plus qu’un club de foot", veut assumer sa "responsabilité sociale éminente". Pour ce faire, une opération va être menée avec les Restos du Cœur pour venir en aide aux étudiants précaires, et a été à l’origine d’un fonds d’aide aux hôpitaux marseillais. De quoi occuper les forces vives du club en attendant la reprise du football. Mais cette dernière n’est pas le sujet le plus urgent.

Pour jouer le 17 juin, il faut s'entraîner dès la mi-mai

"Je ne sais pas si les Français attendent de nous qu’on se déchire sur la date de la reprise", tempère Jacques-Henri Eyraud. "Le foot va reprendre, mais il ne pourra reprendre que quand les conditions sanitaires seront réunies", insiste le patron de l’Olympique de Marseille, qui suivra les consignes des pouvoirs publics.

"On dira et on fera ce que le gouvernement nous dit de faire", a déclaré le patron de l’OM. "On n’a pas à être traités différemment", tient-il à préciser. Le football ne devrait pas selon lui faire exception aux règles qui s’appliquent au reste de la population. Ainsi, à l’évocation d’une reprise de la Ligue 1 Conforama le 17 juin, selon l’un des scénarios imaginés par les instances pour aller au bout de la saison stoppée à la 28e journée, il indique que "si on peut tenir cette date c’est bien".



Néanmoins, Jacques Henri-Eyraud détaille qu’une reprise des matchs le 17 juin signifierait une reprise des entraînements à la mi-mai. "Ça veut dire qu’à la mi-mai il faut que cette épidémie soit sous contrôle", nuance-t-il. Et s’il faut jouer à huis-clos, le président olympien s’y résoudra, mais ce serait "un crève-cœur".

"Si on ne peut pas faire autrement il faudra le faire", déclare-t-il en rappelant que "des matchs de football ont eu un rôle dans le développement de la pandémie", référence à Bergame-Valence, disputé le 19 février à Milan, et pointé comme un possible "match zéro" de la diffusion de la pandémie en Italie.