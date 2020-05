Ligue des champions : le 8e retour Juve-Lyon aura lieu "le 7 août", assure Aulas

et Chloé Richard-Le Bris

publié le 09/05/2020 à 22:32

> "On refait le match" du samedi 9 mai 2020 avec Jean-Michel Aulas Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 09/05/2020

Invité exceptionnel de l'émission On refait le match présentée par Denis Balbir, samedi 9 mai, Jean-Michel Aulas a livré la date du 8e de finale retour de Ligue des champions entre la Juventus et son OL, alors que l'Uefa n'a encore rien officialisé. "Le match contre la Juventus est confirmé le (vendredi, ndlr) 7 août, à Turin et à huis clos".

Et selon lui, si les recours n’aboutissent pas pour une reprise de la Ligue 1 d'ici là, "c’est envoyer Lyon et Paris se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n’ont pas". Alors que le championnat français a été définitivement arrêté par la LFP, la Bundesliga allemande va reprendre à partir du vendredi 15 mai, tandis que l'Espagne ou l'Italie envisagent une reprise.

Lyon a remporté son match aller face au champion d'Italie 1-0 le 26 février dernier. Le PSG, qui a pu disputer son 8e de finale retour face au Borussia Dortmund à huis clos, est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions mais ne connaît pas l'identité de son adversaire.