publié le 31/01/2019

Kostantinos Mitroglou n'est officiellement plus un joueur de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Comme pressenti depuis la veille, l'attaquant grec d'1,88 m a été prêté à Galatasaray, actuel 2e du championnat de Turquie. Les dirigeants phocéens se sont mis d'accord avec leurs homologues pour un prêt, qui serait d'un an et demi selon plusieurs sources.



Recruté lors du dernier jour du mercato estival 2017 contre 15 millions d'euros versés au Benfica Lisbonne, celui qui devait endosser le costume de "grantatakan" ne jouait quasiment plus sous les couleurs phocéennes ces dernières semaine. Surtout, il n'a marqué que trois buts cette saison, la dernière fois le 7 octobre face à Caen.

Sa première saison à l'OM s'était conclue à 13 buts en 30 rencontres toutes compétitions confondues. Bien moins que les 21 de Bafétimbi Gomis un an plus tôt. Ne comptant plus sur le Grec de 30 ans, les dirigeants marseillais ont cet hiver fait le pari Mario Balotelli, qui a marqué dès ses premières minutes en ciel et blanc lors de la défaite face à Lille (1-2), vendredi 25 janvier.