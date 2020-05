L’appel de Thauvin à un petit garçon hébergé au centre de formation de l’OM

publié le 07/05/2020 à 17:33

Depuis le début du confinement, le centre de l'entraînement de l'OM, en association avec la préfecture des Bouches-du-Rhône et l'association "SOS Femmes 13" a mis à disposition des installations de son centre de formation pour héberger femmes et enfants victimes de violences. Ce jeudi 7 mai, c'était une belle surprise pour Zaccharia, hébergé avec sa mère et ses deux frères et soeurs au centre.

À l'occasion de la venue de Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Jacques-Henri Eyraud, président du club marseillais était présent et a assuré la visite. Il a vu Zaccharia avec son maillot phocéen sur le dos et a eu le bon réflexe.

Le président de l'OM s'est arrangé pour organiser une conversation téléphonique entre le jeune garçon de 11 ans et son joueur préféré, Florian Thauvin. "Tu veux jouer à l'OM ? Il y a le président, il faut que tu lui demandes", plaisante Florian Thauvin au téléphone avec Zaccharia.

"Je suis très content de l'avoir eu au téléphone, c'est une très belle journée pour moi", certifie Zaccharia au micro de RTL.