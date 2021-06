publié le 07/06/2021 à 19:03

Après une équipe qui sera elle aussi présente à l'Euro mais qui s'est (trop) vite retrouvée à 10 pour pouvoir opposer des problèmes aux Bleus, place à la 71e nation au classement Fifa, a priori pas du tout armée pour traumatiser Didier Deschamps et ses hommes comme un soir de novembre 1993. Vainqueur (3-0) à Nice mercredi 2 juin, l'équipe de France termine sa préparation pour le championnat d'Europe face à la Bulgarie, mardi 8 juin (21h10).

En confiance après le "clean sheet" de l'Allianz Riviera, les trois buts marqués par Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, au cœur d'un stage à Clairefontaine marqué par les séances joyeuses et le sourire de Karim Benzema, les champions du monde vont en plus retrouver une partie de leur public pour cette ultime répétition générale à une semaine de France-Allemagne à Munich.

5.000 invités ont en effet été conviés par la Fédération française, qui a obtenu une dérogation au couvre-feu et aux restrictions sanitaires, avec un jour d'avance sur la nouvelle étape du déconfinement. De quoi donner un dernier élan populaire avant les choses sérieuses.

En direct sur M6

Ce 23e affrontement entre la France et la Bulgarie sera à suivre en direct et en exclusivité à la télévision sur M6, qui proposera aussi le, premier match des Bleus à l'Euro et la finale du dimanche 11 juillet. Côté radio, RTL sera également mobilisé avec une prise d'antenne à 20h45. Sur RTL.fr, retrouvez un live commenté dès 20h10 avec l'annonce de la composition des équipes de départ.