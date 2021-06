publié le 03/06/2021 à 01:12

Un penalty raté, mais des sourires et des promesses : Karim Benzema a vécu des retrouvailles frustrantes avec les Bleus, mercredi contre le pays de Galles à Nice (3-0), mais son adaptation aux champions du monde a offert plusieurs satisfactions à deux semaines de l'Euro. "Ça monte en puissance car je viens juste de terminer ma saison. C'était une saison difficile avec la répétition des matches mais je me suis bien senti tout au long du match", a déclaré l'attaquant du Real Madrid après la rencontre.

"Je pense qu'on a fait un très bon match, on a tenté, ce qui est le plus important", dit-il au micro de TF1. Sur pénalty, l'occasion était belle, de relancer son histoire en sélection de la plus belle des manières, avec un 28e but, mais le joueur du Real a choisi le mauvais côté et a vu sa frappe arrêtée.

"L'essentiel, c'est de se créer les occasions, de gagner et de faire mieux la prochaine fois pour marquer un peu plus de buts", explique Karim Benzema, ajoutant que ce retour en Bleu lui a procuré "de la fierté, beaucoup de fierté, beaucoup de joie, l'envie de jouer et de montrer, ce que j'ai fait ce soir sur le terrain".