Euro 2021 : 5.000 personnes pourront assister à France-Bulgarie le 8 juin

publié le 03/06/2021 à 23:23

Le ministère des Sports a annoncé ce jeudi que le match préparatoire à l'Euro 2021 France-Bulgarie, bénéficiera d'une dérogation. Ainsi, 5.000 spectateurs pourront assister à la rencontre mardi 8 juin et le couvre-feu sera décalé à 23 heures.

Ce match, qui se déroulera au Stade de France, bénéficiera un jour en avance des assouplissements de la deuxième étape de déconfinement, qui fait passer la jauge de 1.000 à 5.000 spectateurs et le couvre-feu de 21 heures à 23 heures.

Le gouvernement avait refusé toute dérogation pour la finale de la Coupe de France, disputée le 19 mai dernier, tout comme pour le match préparatoire de l'Équipe de France à Nice, mercredi. Tous deux s'étaient ainsi déroulés à huis clos.

Le tournoi de Roland-Garros, qui a pu accueillir quelque 5.000 spectateurs depuis l'ouverture, n'a lui non plus pas bénéficié d'une dérogation au couvre-feu pour ses sessions de nuit. Mercredi 9 juin, les salles de sport et les piscines rouvriront également pour les sportifs amateurs et les adultes.