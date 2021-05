Euro 2020 reporté à 2021 : le calendrier jour par jour en heures françaises

publié le 07/05/2021 à 07:30

51 matches en un mois dont 36 lors des 13 premiers jours sans interruption (dont sept journées à trois rencontres et deux soirées à quatre rencontres) : reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, l'Euro 2020 va bel et bien se tenir dans quelques semaines maintenant, du vendredi 11 juin au dimanche 11 juillet, sauf catastrophe dans la dernière ligne droite.

11 villes dans autant de pays du continent ont été confirmées par l'UEFA le 23 avril pour accueillir cette 16e édition du championnat d'Europe de football des nations. Séville a remplacé Bilbao en Espagne, Dublin cédant ses rencontres à Saint-Pétersbourg et Londres, où se disputeront les deux demi-finales et la finale. Aucune ville française n'est présente, la France ayant été le pays hôte en 2016.

Le match d'ouverture opposera la Turquie à l'Italie à Rome dans un groupe A qui comprend aussi le Pays de Galles et la Suisse. La France a été placée dans le relevé groupe F avec des matchs contre l'Allemagne à Munich le mardi 15 juin (21h), la Hongrie à Budapest le samedi 19 (15h) et le Portugal toujours à Budapest le mercredi 23 (21h). Découvrez le programme complet en heures françaises ci-dessous.

Euro : les six groupes

Groupe A : Italie, Turquie, Pays de Galles, Suisse, Pays de Galles

Groupe B : Belgique, Russie, Danemark, Finlande

Groupe C : Ukraine, Pays-Bas, Autriche, Macédoine du Nord

Groupe D : Angleterre, Croatie, Écosse, République tchèque

Groupe E : Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie

Groupe F : France, Allemagne, Portugal, Hongrie

Euro : le programme jour par jour

Phase de groupes :

Vendredi 11 juin :

21h00 : Turquie - Italie à Rome (groupe A)

Samedi 12 juin :

15h00 : Pays de Galles - Suisse à Bakou (groupe A)

18h00 : Danemark - Finlande à Copenhague (groupe B)

21h00 : Belgique - Russie à Saint-Pétersbourg (groupe B)

Dimanche 13 juin :

15h00 : Angleterre - Croatie à Londres (groupe D) :

18h00 : Autriche - Macédoine du Nord à Bucarest (groupe C) :

21h00 : Pays-Bas - Ukraine à Amsterdam (groupe C) :

Lundi 14 juin :

15h00 : Écosse - République Tchèque à Glasgow (groupe D)

18h00 : Pologne - Slovaquie à Saint-Pétersbourg (groupe E)

21h00 : Espagne - Suède à Séville (groupe E)

Mardi 15 juin :

18h00 : Hongrie - Portugal à Budapest (groupe F)

21h00 : France - Allemagne à Munich (groupe F)

Mercredi 16 juin :

15h00 : Finlande - Russie à Saint-Pétersbourg (groupe B)

18h00 : Turquie - Pays de Galles à Bakou (groupe A)

21h00 : Italie - Suisse à Rome (groupe A)

Jeudi 17 juin :

15h00 : Ukraine - Macédoine du Nord à Bucarest (groupe C)

18h00 : Danemark - Belgique à Copenhague (groupe B)

21h00 : Pays-Bas - Autriche à Amsterdam (groupe C)

Vendredi 18 juin :

15h00 : Suède - Slovaquie à Saint-Pétersbourg (groupe E)

18h00 : Croatie - République Tchèque à Glasgow (groupe D)

21h00 : Angleterre - Écosse à Londres (groupe D)

Samedi 19 juin :

15h00 : Hongrie - France à Budapest (groupe F)

18h00 : Portugal - Allemagne à Munich (groupe F)

21h00 : Espagne - Pologne à Séville (groupe E)

Dimanche 20 juin :

18h00 : Italie - Pays de Galles à Rome (groupe A)

18h00 : Suisse - Turquie à Bakou (groupe A)

Lundi 21 juin :

18h00 : Macédoine du Nord - Pays-Bas à Amsterdam (groupe C)

18h00 : Ukraine - Autriche à Bucarest (groupe C)

21h00 : Russie - Danemark à Copenhague (groupe B)

21h00 : Finlande - Belgique à Saint-Pétersbourg (groupe B)

Mardi 22 juin :

21h00 : République Tchèque - Angleterre à Londres (groupe D)

21h00 : Croatie - Écosse à Glasgow (groupe D)

Mercredi 23 juin :

18h00 : Slovaquie - Espagne à Séville (groupe E)

18h00 : Suède - Pologne à Saint-Pétersbourg (groupe E)

21h00 : Allemagne - Hongrie à Munich (groupe F)

21h00 : Portugal - France à Budapest (groupe F)

8es de finale :

Samedi 26 juin :

18h00 : 2e du groupe A - 2e groupe B à Amsterdam (match 38)

21h00 : 1er groupe A - 2e groupe C à Londres (match 37)

Dimanche 27 juin :

18h00 : 1er groupe C - 3e groupe D/E/F à Budapest (match 40)

21h00 : 1er groupe B - 3e groupe A/D/E/F à Séville (match 39)

Lundi 28 juin :

18h00 : 2e groupe D - 2e groupe E à Copenhague (match 42)

21h00 : 1er groupe F - 3e groupe A/B/C à Bucarest (match 41)

Mardi 29 juin :

18h00 : 1er groupe D - 2e groupe F à Londres (match 44)

21h00 : 1er groupe E - 3e groupe A/B/C/D à Glasgow (match 43)

Quarts de finale :

Vendredi 2 juillet :

18h00 : Quart de finale 1 : vainqueur match 41 - vainqueur match 42 à Saint-Pétersbourg

21h00 : Quart de finale 2 : vainqueur match 39 - vainqueur match 37 à Munich

Samedi 4 juillet :

18h00 Quart de finale 3 : vainqueur match 40 - vainqueur match 38 à Bakou

21h00 : Quart de finale 4 : vainqueur match 43 - vainqueur match 44 à Rome

Demi-finales :

Mardi 7 juillet :

21h00 - Demi-finale 1 : vainqueur quart 1 - vainqueur quart 2 à Londres

Mercredi 8 juillet :

21h00 - Demi-finale 2 : vainqueur quart 4 - vainqueur quart 3 à Londres

Finale :

Dimanche 12 juillet, 21h00, à Londres