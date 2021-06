publié le 04/06/2021 à 13:18

Comme ses devancières depuis l'inauguration du centre technique national en 1988, c'est à Clairefontaine-en-Yvelines, à une soixantaine de kilomètres au Sud-Ouest de Paris, que l'équipe de France de football effectue sa préparation pour l'Euro (11 juin-11 juillet). Les Bleus y ont leurs habitudes et bénéficient d'installations de très haut niveau. Visite guidée de l'intérieur.

Au cœur des 62 hectares du site, la voiturette d'Éric Latronico se faufile au milieu des bâtiments. "C'est à peu près 70 personnes pour faire fonctionner le site", souligne pour commencer celui qui dirige le domaine depuis presque 10 ans. "On se trouve au milieu d'une forêt qui est protégée, la forêt de Rambouillet, ce qui nous permet d'avoir un écrin de verdure, de calme".

Direction le château de Montjoye, la résidence de l'équipe de France. On y trouve de grands canapés, un baby foot, une table de ping-pong, du parquet, des boiseries et un ton bleu nuit pour la décoration. Un petit couloir mène ensuite aux chambres. "Il y a en 30 dans le bâtiment, dont 20 doubles, détaille Éric Latronico. Les joueurs ont leurs habitudes puisque leurs chambres sont attitrées".

Le château de Clairefontaine en mai 2012 Crédit : FRANCK FIFE / AFP

Un standing de bonne qualité sans être dans l'excès Éric Latronico, directeur de Clairefontaine Partager la citation





Le staff réside au rez-de-chaussée, les joueurs dans les étages. "Comme vous pouvez le voir, elles ont été rénovées dernièrement. On est sur un standing de bonne qualité sans être dans l'excès (...) Là, on a tout misé sur la literie, qui est un point extrêmement important. Pour que l'athlète soit performant il faut aussi qu'il puisse bien dormir".

Durant cet Euro, chaque joueur a son portrait dessiné sur la porte de sa chambre. Le nom des glorieux anciens est aussi affiché sur des petites plaques. Sachez que certaines entreprises organisent des séminaires durant l'année. La résidence se transforme en hôtel. Il est donc possible de dormir dans la chambre de Kylian Mbappé ou d'Antoine Griezmann.

Six jardiniers à plein temps

Mais Clairefontaine, c'est bien entendu d'abord et avant tout un centre d'entraînement, où les conditions de jeu doivent être parfaites. Il y a dix terrains au total, avec des pelouses naturelles, synthétiques ou hybrides. Le stade Pierre Pibarot fait office de terrain d'honneur, avec une tribune de 400 places pour accueillir du public.

Les pelouses sont tondues deux fois par jour actuellement, pour une qualité proche de celles du Stade de France ou du Parc des Princes, précise Éric Latronico. Six jardiniers s'occupent à plein temps des aires de jeu. Les Bleus s'entraînent aussi régulièrement sur un autre terrain, encaissé, à l'abri des regards : le terrain Michel Platini.

"C'est là où je me sens le mieux, confie Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, qui fréquente Clairefontaine depuis plus de 20 ans. Je sens une sérénité sur ce terrain-là. On est entourés d'espaces verts, c'est une bonne atmosphère de travail". C'est là que se font les mises en place tactique, que s'élaborent les stratégies, lors des séances à huis clos.

Le terrain Michel Platini de Clairefontaine Crédit : FRANCK FIFE / AFP

Un pôle médical labellisé "excellence" par la FIFA

Parmi les installations de très haut niveau, il y a également le pôle médical, un centre labellisé "pôle excellence" par la FIFA. Dans une première salle, des équipements derniers cris, des sportifs en soins. "Il y a une salle de réathlétisation, une équipe de kinés qui travaillent ici au quotidien avec un peu plus d'une centaine de joueurs professionnels qui passent entre nos mains chaque année", énumère Éric Latronico.



Un peu plus loin, l'espace où le milieu de terrain Thomas Lemar, touché à la cuisse, a récemment poursuivi son travail pour être remis sur pied. "On retrouve un bassin de balnéothérapie, un jacuzzi, un bain froid, un sauna, un hammam, qui sont autant d'équipements nécessaires pour qu'ils puissent être de nouveau performants le plus rapidement possible".



Et pour être encore plus efficace, les derniers travaux effectués avant la Coupe du monde 2018 ont permis d'installer un deuxième espace de balnéo, à côté du vestiaire, directement dans les sous-sols du château.