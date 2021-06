publié le 02/06/2021 à 20:05

Sans lui, l'équipe de France a conquis sa deuxième étoile, il y a maintenant près de trois ans. Sans lui, les Bleus ont aussi perdu une finale de championnat d'Europe des Nations, un soir de juillet 2016, à domicile, au bout du suspense. Depuis l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour cet Euro 2020 repoussé d'un an, il n'y en a (quasiment) que pour lui : Karim Benzema.

Avec l'avant-centre du Real Madrid, sans doute au sommet de sa forme à 33 ans, en plus de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, la France possède-t-elle la meilleure attaque du continent ? L'équipe la plus forte des 24 engagées à partir du vendredi 11 juin ? Avant d'apporter des réponses, elle doit entamer sa montée en régime sur le terrain, mercredi 2 juin (21h05) à l'Allianz Riviera de Nice.

Cette réception du Pays de Galles, à huis clos, ressemble à un test idéal à 13 jours de France-Allemagne à Munich. Si Lloris et la défense doivent faire face à Gareth Bale, les "Dragons" se présentent avec un 11 remanié certainement propice au développement du jeu offensif bleu-blanc-rouge. Avant de plonger dans la compétition, il y aura aussi la Bulgarie en amical mardi 8 juin. L'heure est aux promesses, avant de penser au sacre.

Le film de la soirée :

20h19 - Et voici le 11 de départ gallois :



Ward - Gunter, Rodon, Mepham, C. Roberts - Wilson, Allen, N. Williams, Morrell - James, Bale (cap)



20h14 - Les Bleus vont bien débuter avec Benzema, Mbappé et Griezmann, voici l'équipe de départ, sans surprise :



Lloris (cap) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Tolisso, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé



20h05 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.