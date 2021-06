Euro 2021 : programme des Bleus, favoris, public... Tout savoir sur la compétition

publié le 07/06/2021 à 03:08

Cette semaine à suivre aussi, le début de l’Euro de football qui va se dérouler dans plusieurs pays. C’était le souhait de Michel Platini au début des années 2010. Ce sera à partir de vendredi. Le chiffre 11 à l’honneur, c’est involontaire mais c’est un bon moyen d’avoir quelques repères.

Une compétition qui va durer du 11 juin au 11 juillet, et qui prendra place dans 11 pays. Un tournoi pan-européen, pour célébrer les 60 ans de l’épreuve. Onze pays donc, Allemagne, Espagne, Italie, Russie, Danemark, Hongrie, Roumanie, Azerbaïdjan, Ecosse, Pays-Bas et Angleterre, on célèbre l’Europe et l’apothéose, demi-finale et finale à Londres, se tiendront dans un pays qui a fait le Brexit, un sacré pied de nez.

Six de ses nations accueilleront d’ailleurs pour la première fois ce championnat d’Europe, pas comme les autres. Le casse-tête est immense pour l’UEFA (et il continue) pour trouver un semblant d’harmonisation de toutes les réglementations, procédures, nationales sanitaires, en raison des situations disparates un peu partout.

Entrée en matière la plus relevée sous l’ère Deschamps

Le match d’ouverture se disputera vendredi 11 juin au stade olympique de Rome à 21h : l’Italie face à la Turquie pour lancer le tournoi. Les Bleus seront d'abord à Munich. Ils entrent dans l’épreuve parmi les derniers, ils vont quitter la France le 14 juin et affronteront l’Allemagne le lendemain. Ce sera l’entrée en matière la plus relevée sous l’ère Deschamps.

Un premier tour lors duquel un faux-pas peut coûter cher. Les deux matchs suivants, contre la Hongrie et le Portugal seront à Budapest. Ensuite, c’est pour l’instant l’inconnu, si 8e de finale il y a, tout dépendra de la place dans le groupe : ce sera encore Budapest, ou bien Séville, Londres ou Bucarest.

La France, le Portugal et la Belgique favoris

Les Bleus font partie des favoris pour ce tournoi, champions du monde, Benzema qui renforce l’effectif, une équipe davantage à maturité qu’il y a 3 ans, l’équipe de Didier Deschamps sera très souvent citée.

Ensuite, il y a plusieurs nations qui ne sont pas très loin : le Portugal de CR7 et de la jeune génération très talentueuse, la Belgique qui ne veut pas s’arrêter en demie finale comme en 2018, les Pays-Bas de Memphis Depay, l’Italie revancharde, absente de la dernière coupe du monde, l’Allemagne en reconstruction sur laquelle il y a un point d’interrogation pour la dernière compétition de Joachim Löw.

Beaucoup de nations européennes majeures du football sont organisatrices de l’évènement. Et elles seront au rendez-vous de la phase éliminatoire, ce qui peut donner des affiches spectaculaires dès les 8e de finale.

Une quantité de public différente selon les pays

Concernant le public, le changement va être radical par rapport aux derniers mois. Il était hors de question pour l’UEFA d’avoir des stades vides. À certains endroits, cela promet d’être spectaculaire. Une rupture très forte avec les atmosphères glaciales entrevues encore récemment. À Budapest, par exemple, 60 000 supporters seront en tribunes, ce sera plein, pour France-Hongrie et France-Portugal, les 19 et 23 juin.



C’est un paramètre à ne pas négliger pour les Bleus qui vont retrouver, plus concrètement, la notion de rencontres à domicile - à l’extérieur. L’Allemagne, la Hongrie et peut-être l’Angleterre en 8e de finale : l’EDF risque de jouer 3 de ses 4 premiers matchs face à des adversaires qui auront leur public derrière eux.