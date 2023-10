Équipe de France : découvrez la liste pour les matches contre les Pays-Bas et l'Écosse

L'actualité foot se bouscule. Au lendemain de la déroute du PSG à Newcastle (4-1), au surlendemain de l'exploit de Lens contre Arsenal (2-1) et avant une soirée d'Europa League et de Ligue Europe Conférence, Didier Deschamps est venu annoncer sa liste pour les deux prochains matches des Bleus, jeudi 5 octobre à 14h. Il y a d'abord le 6e match des 8 comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024 en Allemagne, un déplacement aux Pays-Bas vendredi octobre (20h45) qui ressemble sur le papier au match le plus compliquée de ces qualifications. Place ensuite à l'Écosse en amical au Groupama Stadium le mardi 17 octobre (21h).

Seul véritable enseignement de cette liste, le retour de Jonathan Clauss. Le latéral droit de l'OM totalise 6 apparitions en Bleu dont 2 titularisations. Il n'a plus porté le maillot frappé du coq depuis le 25 septembre 2022, lors d'une défaite 2-0) au Danemark en Ligue des Nations. Il prend numériquement la place de Axel Disasi (Chelsea). Le sélectionneur a expliqué que Benjamin Pavard allait être recentré. Pour le reste, tous les appelés du précédent rassemblement sont reconduits, de Kylian Mbappé à Mike Maignan en passant par Olivier Giroud ou Marcus Thuram.



Les Bleus ont effectué un pas de plus vers le prochain Euro (14 juin-14 juillet 2024) en disposant de l'Irlande (2-0) début septembre. 1ers de leur groupe, ils comptent 15 points contre 9 pour les Bataves (avec un match en moins) et les Grecs. L'Irlande compte 6 points et Gibraltar, prochain adversaire de la France le 18 novembre, 0. Le parcours se terminera en Grèce le 21 novembre. Deschamps et son groupe reste sur une défaite en amical en Allemagne (2-1) le 12 septembre avec une équipe remaniée et sans Kylian Mbappé.

La liste pour Pays-Bas - France et France - Écosse :

Gardiens : Alphonse Aréola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens)

Défenseurs : Jonathan Clauss (OM), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Théo Hernandez (AC Milan) Jules Koundé (FC Barcelone), Ibrahima Konaté (Liverpool), Benjamin Pavard (Inter Milan), Dayot Upamecano (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid),

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Francfort), Olivier Giroud (AC Milan), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

