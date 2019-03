publié le 14/03/2019 à 09:00

Revoilà les Bleus, ou plutôt leur sélectionneur. Au lendemain du 8e de finale retour de Ligue des champions FC Barcelone-Lyon et à quelques heures d'un excitant Arsenal-Rennes en Europa League, Didier Deschamps lève le voile jeudi 14 mars (14h) sur sa première liste de l'année 2019, en vue des deux premiers matches qualificatifs pour l'Euro 2020.



Près de quatre mois après sa dernière sortie, ponctuée d'une courte victoire sur l'Uruguay en amical au Stade de France (1-0, but d'Olivier Giroud sur penalty à la 51e), l'équipe de France championne du monde débute son parcours éliminatoire à Chisinau, en Moldavie, vendredi 22 mars (20h45). Trois jours plus tard, elle recevra l'Islande à Saint-Denis. Dans ce groupe H figurent aussi la Turquie, Andorre et l'Albanie.

Si le sélectionneur devrait faire largement faire appel aux champions du monde, des surprises ne sont pas à exclure. La première pourrait concerner le poste de latéral droit, l'un des rares où la porte semble ouverte pour de la nouveauté. Un nom apparaît pour concurrencer Benjamin Pavard, en difficulté avec Stuttgart où il joue dans l'axe, et Dibril Sidibé, beaucoup moins convaincant avec Monaco : Kévin Malcuit.

Malcuit s'est imposé à Naples, Lenglet au Barça

Transféré à Naples l'été dernier, l'ancien Stéphanois et Lillois (27 ans) s'est imposé en Italie sous les ordres de Carlo Ancelotti. Très rapide, aussi à l’aise défensivement qu’offensivement, précis sur ses centres, le natif de Châtenay-Malabry offre au sélectionneur un profil intéressant..



En défense centrale, la mauvaise passe d'Adil Rami avec l'OM et les blessures de Mamadou Sakho peuvent ouvrir la voie à Clément Lenglet (23 ans), qui a enchaîné les bonnes prestations avec le Barça pendant la longue absence de Samuel Umtiti, blessé au genou gauche.

M. Dembélé a reçu une pré-sélection

Quant au secteur offensif, il pourrait accueillir le Lyonnais Moussa Dembélé (22 ans), qui a reçu une pré-sélection pour ces deux rendez-vous de mars. Autres possibilités, les retours d'Anthony Martial et d'Alexandre Lacazette, forfaits lors du dernier rassemblement en novembre.