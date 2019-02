publié le 18/02/2019 à 01:05

Il n'est jamais facile de rebondir après une compétition internationale. Encore mois après un titre mondial. Si les Bleus étaient prévenus, certains ont eu toutes les peines du monde à revenir au plus haut niveau. C'est le cas d'Adil Rami.



Le défenseur international français de l'Olympique de Marseille a vécu un début de saison particulièrement compliqué. Dans un entretien à Canal +, diffusé dimanche 17 février, l'ancien joueur de Lille, Milan et Séville confesse avoir craqué "mentalement et physiquement". "Depuis la Coupe du Monde, je galère (...) J'ai eu un burn-out. J'en ai discuté, j’ai essayé de trouver des solutions, j’ai même eu un coach mental au téléphone, j’ai essayé de comprendre", explique-t-il.

Et le fantasque défenseur central, devenu en quelque sorte la mascotte des Bleus en Russie, a livré un message sans concession. "Même l’odeur de la pelouse, je ne la ressentais plus. Je n’avais même plus envie de taper les attaquants. Je me forçais, mais je n’y arrivais pas", poursuit-il.

¿ Adil Rami pour le #CFC : "Après la coupe du monde, j'ai fait un burn-out. J'en ai parlé, j'ai eu au téléphone un coach mental pour essayer de comprendre. J'étais aigri." ¿¿ pic.twitter.com/MMlLa0g7nW — Canal Football Club (@CanalFootClub) 17 février 2019

Une période particulièrement difficile pour lui, mais aussi pour ses proches. "J’étais aigri, avec mon entourage, avec les gens qui étaient autour de moi, chose que je déteste montrer (...) Parfois, j’ai même été agressif avec des gens qui me demandaient des photos, des gens qui me filmaient sans me demander".



Une mauvaise passe aujourd'hui derrière le joueur qui se dit "content d'avoir été blessé". "C'est bizarre, mais je suis content d'avoir été aussi longtemps de côté car aujourd'hui, enfin, j'ai faim". Et de conclure, le sourire aux lèvres : "Après les entraînements, je vais faire de la boxe ou du cross-fit. Ça c'est pas bon pour les attaquants. Je les ai laissés au repos pendant quatre ou cinq mois, mais là, c'est pas bon du tout".