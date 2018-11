Anthony Martial et Paul Pogba avec Manchester United le 28 octobre 2018

12/11/2018

Didier Deschamps et le grand public n'auront pas l'occasion de revoir Anthony Martial sous le maillot de l'équipe de France, que le jeune attaquant (22 ans) n'a plus porté depuis le 27 mars en Russie lors d'un match amical. Touché "au niveau des adducteurs" selon le communiqué de la Fédération française de football, l'ancien Monégasque a été contraint de déclarer forfait pour ce rassemblement de novembre, le dernier de 2018.



Son coéquipier en club Paul Pogba va lui aussi manquer les rencontres aux Pays-Bas dans le cadre de la Ligue des Nations (vendredi 16 novembre, 20h45) puis en amical face à l'Uruguay (mardi 2 novembre, 21h). Le médecin de l'équipe de France lui a diagnostiqué "une lésion musculaire au niveau de la cuisse gauche".

Ces deux forfaits profitent à Moussa Sissoko et Alexandre Lacazette. Le premier, milieu de Tottenham, avait disputé son 53e et dernier match avec l'équipe de France en octobre 2017 contre la Biélorussie lors d'un match à Saint-Denis comptant pour les qualifications du Mondial 2018. La dernière sélection de l'attaquant d'Arsenal remonte, elle, à un an (novembre 2017). Il était alors titulaire, pour sa 16e sélection en bleu, contre l'Allemagne en amical à Cologne.

La liste des 23 :

Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille)



Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Presnel Kimpembe (PSG), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Stuttgart), Adil Rami (Marseille), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Djibril Sidibé (Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid)



Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombélé (Steven N'Zonzi (AS Roma), Moussa Sissoko (Tottenham)



Attaquants : Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Alexandre Lacazette (Arsenal), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (Marseille)

Pour rappel, voici le classement de notre groupe d'UEFA Nations League ¿ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/t3aN7TmxZh — Equipe de France ¿¿ (@equipedefrance) 8 novembre 2018